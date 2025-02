Rosyjski minister ocenił, że stanowiska "wielu krajów" względem wojny w Ukrainie stały się bardziej "realistyczne".

Koniec wojny? Twarde warunki Rosji

Moskwa jest gotowa, by prowadzić rozmowy "z Ukrainą, z Europą, (...) ale działania bojowe zakończymy tylko wtedy, gdy rezultaty negocjacji dadzą twarde, trwałe wyniki, satysfakcjonujące Rosję" - powiedział na konferencji prasowej Ławrow. Dodał, że Rosja nie zgodzi się na to, by wstrzymać walki na linii rozgraniczenia, a dopiero "potem myśleć, co robić".

Reklama

Konsultacje rosyjsko-amerykańskie

Minister przekazał, że poinformował stronę turecką o rozmowach delegacji Rosji i USA, które odbyły się 18 lutego w Rijadzie. Poinformował, że w tym tygodniu odbędą się konsultacje rosyjsko-amerykańskie na temat personelu dyplomatycznego.

Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan podkreślił natomiast, że Ankara opowiada się za udziałem obu stron konfliktu w negocjacjach pokojowych. Powtórzył, że Turcja mogłaby być gospodarzem takich rozmów.

Ministrowie rozmawiali też o dwustronnych stosunkach, sytuacji w Syrii i Strefie Gazy. W poniedziałek wizytę w Turcji ma złożyć szef syryjskiego MSZ Asad al-Szajbani.