Na czwartkowej konferencji prasowej, marszałek Sejmu Marek Kuchciński zapowiedział, że złoży w piątek rezygnację ze swojej funkcji. Dymisja Kuchcińskiego ma związek z opisywanymi przez media lotami marszałka Sejmu i jego rodziny rządowymi samolotami. Prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji ocenił, że Kuchciński nie złamał prawa i istniejących obyczajów, a jego decyzja o dymisji jest dowodem postawy związanej z hasłem PiS, by słuchać Polaków i służyć Polsce.

Europoseł Czarnecki powiedział w czwartek dziennikarzom w Sejmie, że na pewno ta decyzja była trudna osobiście dla marszałka Kuchcińskiego, który - jak mówił - "prawa nie złamał i obyczaju nie naruszył". Natomiast w wymiarze politycznym na pewno to rozwiązuje pewien kryzys, który powstał i pokazuje odpowiedzialność za państwo polskie i pana marszałka Kuchcińskiego i władz PiS - dodał Czarnecki.

Dopytywany, czy jego zdaniem ta decyzja była wymuszona przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, europoseł PiS powiedział, że nie będzie tego komentował. Pan prezes Kaczyński znany jest z tego, że jest surowy także dla swoich, ale taki po prostu jest i myślę, że to dobrze, że taki jest - podkreślił Czarnecki.

Pytany o loty b. premiera Donalda Tuska europoseł PiS podkreślił, że nie wolno stosować podwójnych standardów. Pan marszałek Kuchciński korzystał z samolotów rządowych tak, jak wcześniej korzystał pan premier Tusk, pan marszałek Borusewicz i szereg innych osób, które pełniły funkcje pierwszej, drugiej czy trzeciej osoby w państwie, czyli prezydenta, marszałka Sejmu, marszałka Senatu czy Prezesa Rady Ministrów. Odbywało się to na tych samych zasadach. Jeżeli mówimy o marszałku Kuchcińskim to również mamy prawo mówić o jego poprzednikach na tej funkcji, ale także o premierze Tusku, który korzystał z samolotu nagminne - mówił Czarnecki.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w czwartek, że w krótkim czasie zostanie złożony projekt ustawy, który ureguluje w sposób "rygorystyczny", kto i w jakich okolicznościach może latać samolotami rządowymi. Jak mówił, potrzebne jest skoordynowanie działalności kancelarii premiera, prezydenta, Sejmu i Senatu.

Czarnecki pytany jak to nowe prawo powinno wyglądać odparł: Wydaje mi się, że powinno to być prawo absolutnie transparentne tak, aby bardzo jasno precyzyjnie, ściśle określono reguły korzystania nie tylko przez najważniejsze osoby w państwie z samolotów rządowych, ale także przez innych polityków, parlamentarzystów i członków rodzin najważniejszych osób w państwie. Tak aby nie było żadnych wątpliwości, które mogły się nasuwać teraz czy w przeszłości.

Długi (Kukiz'15): Dymisja Kuchcińskiego okazją, aby marszałkiem Sejmu został polityk młodszego pokolenia

Uważam, że to jest sposobność, aby to stanowisko objął ktoś z młodszych działaczy tej partii. Już kiedyś mówiliśmy, że lepiej na tym stanowisku sprawdziłaby się osoba z młodszego pokolenia o stosownych zdolnościach, naszym zdaniem jest to posłanka PiS pochodząca z Krakowa - powiedział PAP Grzegorz Długi.

Pytany, czy chodzi o Małgorzatę Wassermann, nie zaprzeczył.

Długi sceptycznie odniósł się do zapowiedzi prezesa PiS, że sprawa lotów zostanie uregulowana ustawą. To nie jest kwestia prawa, a mentalności. Nie da się przecież uregulować prawnie przyzwoitości, a o to tu chodzi. Problem polega na tym, że politycy zapomnieli, po co zostali wybrani, że nie chodzi tu o synekury - powiedział poseł Kukiz'15.

Jak ocenił, kwestia dymisji Kuchcińskiego niewiele w tej sprawie zmienia.

Według posła Kukiz'15, zapowiedź Kaczyńskiego, że PiS przyjrzy się lotom poprzednich premierów z czasów kadencji PO-PSL, głównie b. premiera Donalda Tuska, ma na celu "stworzenie wrażenia równowagi w tej sprawie pomiędzy rządami PiS i PO". I faktycznie, politycy obu ekip postępowali ws. lotów podobnie, jest tylko różnica skali - ocenił Długi.

Lubnauer: Dymisja marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego - sukces akcji polityków klubu PO-KO

Lubnauer powiedziała PAP, że dymisja marszałka Sejmu, to sukces akcji polityków klubu PO-KO. Dymisja nie jest wystarczająca. Na koszt społeczeństwa marszałek wylatał 4 mln zł, z czego tylko część miała uzasadnienie w postaci wyjazdów służbowych. Duża część to były wycieczki dla rodziny i innych posłów. Rozwiązaniem byłoby, gdyby marszałek zwrócił ze swoich pieniędzy za wszystkie te kursy, które nie miały uzasadnienia w postaci wyjazdów służbowych - mówiła wiceszefowa klubu PO-KO.

W rozmowie z dziennikarzami szefowa Nowoczesnej oceniła, że jedyne, czego żałują politycy PiS, to tego, że o sprawie lotów marszałka Sejmu dowiedziała się opinia publiczna.

Zwracała uwagę, że czym innym jest korzystanie z rządowych samolotów przez marszałka Sejmu, a czym innym jest traktowanie ich przez Kuchcińskiego jako "taksówkę". Marszałek Sejmu w wojskowych, VIP-owskich samolotach i helikopterach zaczął wozić całą rodzinę, wszystkich krewnych i znajomych m.in. innych posłów. Właściwie nie ma chyba członka rodziny marszałka Kuchcińskiego, który się nie przeleciał przynajmniej raz samolotem - mówiła Lubnauer.

Mamy do czynienia z sytuacją, w której samoloty wojskowe, samoloty rządowe, helikoptery wojskowe służyły zupełnie innym celom, niż były przewidziane - dodała.

Zdaniem Lubnauer, Kuchciński "zachłysnął się władzą".

PO-KO: Domagamy się, aby Kuchciński zrezygnował ze startu w wyborach

Poseł PO-KO Cezary Tomczyk ocenił na konferencji prasowej, że dymisja marszałka Sejmu nie kończy sprawy lotów Kuchcińskiego. Jego zdaniem, w tej kwestii kilkakrotnie złamano instrukcję HEAD.

Pamiętajmy, że Kuchciński ciągle pozostaje "jedynką" wyborczą na Podkarpaciu. Domagamy się, żeby z tego miejsca zrezygnował, żeby nie startował do Sejmu - oświadczył Tomczyk. W obliczu tak ciężkich oskarżeń, które już padały, w obliczu dymisji marszałka Sejmu, nie wyobrażamy sobie, żeby Marek Kuchciński mógł stać na czele listy do Sejmu z okręgu podkarpackiego - dodał.

Zdaniem Tomczyka, Kuchciński rezygnuje z funkcji marszałka Sejmu tylko dlatego, że "został złapany za rękę na oszustwie, a nie dlatego, że uważa, że zrobił coś złego". W jego ocenie, gdyby media i posłowie opozycji nie odkryli tego "oszustwa", marszałek Sejmu do dzisiaj korzystałby z samolotów, jak z "powietrznych taksówek".

Także poseł PO-KO Mariusz Witczak stwierdził, że dymisja Kuchcińskiego "niczego nie kończy". Naprawdę nie ma znaczenia, czy inna osoba zastąpi Marka Kuchcińskiego na tym stanowisku, ponieważ myślenie o Polsce reprezentowane przez PiS pozostaje - ocenił. Kuchciński jest typowym przedstawicielem PiS, jest reprezentatywną postacią dla całego PiS. Myślenie o polityce, o państwie Kuchcińskiego precyzyjnie obrazuje myślenie całego PiS o Polsce i o sprawowaniu władzy. Władza dla PiS - to pieniądze, władza dla PiS - to przywileje - stwierdził Witczak.

Bejda (PSL): Rezygnacja marszałka Kuchcińskiego - wymuszona; podjął ją prezes PiS

Bejda ocenił w czwartek w rozmowie z PAP, że decyzja Kuchcińskiego była "wymuszona". Gdyby nie to, że za trzy miesiące są wybory, to pewnie PiS w ogóle nie zdecydowałoby się na dymisję marszałka Kuchcińskiego. To nie sam marszałek podjął taką decyzję, to za niego podjął decyzję prezes Jarosław Kaczyński i nikt inny - podkreślił poseł ludowców.

Według niego, widać to było na konferencji prasowej, kiedy marszałek Kuchciński "czytał z kartki swoją dymisję bez przekonania". I prezes PiS Jarosław Kaczyński zdenerwowany tą całą sytuacją też komentował to zupełnie bez przekonania - zaznaczył Bejda.

Jego zdaniem, nie można też porównywać lotów marszałka Kuchcińskiego z lotami b. premiera Donalda Tuska. Premier to jest zupełnie inna bajka i marszałek to jest inna bajka. Premier jest po to właśnie, żeby ogarniać cały kraj, a marszałek Kuchciński jest po to, aby pilnować pracy Sejmu i organizować pracę posłów. Marszałek jest od tego, żeby być tutaj w Sejmie, a nie latać i wykonywać jakieś funkcje partyjne po całym kraju - podkreślił Bejda.