Dziennikarka Radia ZET próbowała przekonać jedynkę łódzkiej listy KO, Tomasza Zimocha, by ten wyliczył jej "szóstkę Schetyny". Oczywiście, to są sprawy związane z prawem, z wymiarem sprawiedliwości, załatwianiem tego, co było do tej pory - powiedział. Potem zaczął wyliczać punkty swojego własnego programu - mówił m.in o "politycznym fair play" czyli szacunku dla przeciwników politycznych.

Przyciskany przez prowadząca program, by jednak wymienił najważniejsze punkty programu PO, odparł: Ale ja nie jestem od tego, żeby punkt po punkcie znać i cytować... A dlaczego nie? Przecież jest pan numerem jeden w Łodzi! Jest pan lokomotywą listy, więc ja chyba mam prawo i słuchacze też mają prawo i o to pytają właśnie, żeby pan dokładnie powiedział, co jest w tym sześciopaku, punkt po punkcie - usłyszał w odpowiedzi. Zimoch stwierdził wtedy, że przecież to nie ma znaczenia, jaka jest kolejność tej szóstki Schetyny. Ważne - jak stwierdził - by ten program po prostu realizować.

"Jedynka" KO w Łodzi nie jest pierwszym politykiem opozycji, który ma problem z wyliczeniem podstaw programu. Kłopoty miał też w RMF FM Paweł Poncyliusz. Kandydat, startujący z pierwszego miejsca na liście w Rzeszowie, po wymienieniu trzech punktów powiedział dalej nie pamiętam w tej chwili. Także Grzegorz Schetyna w Radiu ZET nie znał na pamięć "szóstki Schetyny" i pozmieniał kolejność punktów.