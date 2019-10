Przypomnę tylko, że to właśnie poseł Nitras był sprawozdawcą tzw. ustawy kompensacyjnej, która de facto doprowadził do likwidacji tej stoczni - powiedział PAP Gróbarczyk. Szef ministerstwa gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej dodał, że sam Nitras na posiedzeniu Sejmu 5 grudnia 2008 r. mówił o "likwidacji stoczni".

Nitras w środę oświadczył, że oskarżenie przez Gróbarczyka polityków PO o to, że zlikwidowali Stocznię Szczecińską jest "kłamstwem" i że pozywa ministra w trybie wyborczym, Myślę, że ostatnie dni kampanii wyborczej to jest dobry moment do tego, żeby udowodnić mu kłamstwo – stwierdził.

Stocznia Szczecińska upadła w roku 2002 i później rządy SLD i PiS utrzymywały ją tylko na kroplówce państwowej, kiedy ona była ani nie rentowna, ani nigdy nie osiągnęła zdolności do tego, żeby samodzielnie funkcjonować. Myśmy po prostu przecięli ten żenujący spektakl i dali szansę prywatnym firmom, z którymi dzisiaj oni walczą w stoczni – oświadczył Nitras.

Jak dodał, w sprawie zgodził się zeznawać minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, "który dokładnie wie, jaka była polityka rządu Jarosława Kaczyńskiego w kwestii m.in. stoczni w Szczecinie i Gdańsku". Chodzi o Rafała Wiecheckiego, ministra w latach 2006-2007.

Rozprawa w trybie wyborczym zaplanowana została w szczecińskim Sądzie Okręgowym na czwartek na godz. 9.30.

Marek Gróbarczyk jest liderem listy PiS w okręgu szczecińskim. Sławomir Nitras otwiera listę listy KO w tym samym okręgu.