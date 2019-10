Jeżeli nie straci władzy w partii, zapewniam, że w klubie będzie rozłam - mówiła Pitera pytana przez Agnieszkę Gozdyrę o to, czy Grzegorz Schetyna straci władzę w partii przed styczniem.

Bardzo wątpię, bardzo bym się dziwiła, gdyby posłowie wytrzymywali to, co się w tej partii dzieje: to jak wyglądały kluby w zeszłej kadencji, przecież posłowie o tym opowiadali, co się działo. Jeżeli to posłowie wytrzymają cztery lata bez zmian, to ja zastanawiam się, w jaki sposób będą chcieli wygrać wybory, a gdyby to jakimś cudem się udało, co w tej konfiguracji jest po prostu niemożliwe, w jaki sposób chcieliby rządzić państwem - mówiła Pitera.