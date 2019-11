Szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował w poniedziałek PAP, że kandydatami Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego są posłowie tej partii: Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz oraz była wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch.

Lider Porozumienia Jarosław Gowin pytany był we wtorek w radiowej Jedynce o to, co sądzi o tych kandydaturach. - PiS zgłosiło te kandydatury, one nie były uzgadniane z Porozumieniem. Wkrótce posłowie Porozumienia się spotkają. I będziemy rozmawiać z koleżankami i kolegami z PiS o tych kandydaturach - zapowiedział minister nauki.

Gowin nie chciał odnieść się do żadnej z tych trzech kandydatur. - Najpierw będziemy je oceniać w gronie Porozumienia. Bez naszych głosów zapewne nie będzie w tym Sejmie większości do powołania tych trzech kandydatur. A potem będziemy rozmawiali z naszymi partnerami z Solidarnej Polski i PiS - zapowiedział.

O tę kwestię w Polsat News był też pytany w poniedziałek wiceminister przedsiębiorczości i technologii, wiceprezes Porozumienia Marcin Ociepa. Wiceminister podkreślił, że kandydatury nie były przedmiotem uzgodnień koalicyjnych. - Ta informacja dla nas jest nową informacją i muszę przyznać, że zaskakującą. Ja nie jestem entuzjastą - mówiąc szczerze - tych kandydatur, natomiast będziemy słuchać argumentów naszego koalicjanta w tej kwestii - powiedział Ociepa. Jak dodał, nie ma zastrzeżeń do kwestii merytorycznych. - Natomiast mówimy też o pewnej warstwie estetyki w polityce i to jest niezwykle istotne. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego to powinny być osoby, które spełniają wszystkie kryteria, włącznie z tymi kwestiami estetyki. Mówiąc wprost, powinniśmy się poważnie zastanowić, jaki sygnał chcemy wysłać do społeczeństwa, mianując takich sędziów, i to będzie przedmiotem naszych rozmów - mówił.

3 grudnia kończy się kadencja trzech sędziów TK wybranych w czasach rządów PO-PSL: Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara. Po wyborze trojga nowych sędziów w TK pozostanie dwoje wybranych jeszcze przez Sejm z większością PO-PSL: Leon Kieres (jego kadencja upływa 23 lipca 2021 r.) oraz Małgorzata Pyziak-Szafnicka (jej kadencja upływa 5 stycznia 2020 r.).

Stanisław Piotrowicz to prokurator, senator VI i VII kadencji oraz poseł PiS VII i VIII kadencji, który w minionej kadencji był szefem sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Piotrowicz kandydował w ostatnich wyborach parlamentarnych, jednak nie uzyskał mandatu posła.

Krystyna Pawłowicz w latach 2007-2011 była sędzią Trybunału Stanu. W Sejmie VII i VIII kadencji zasiadała w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz była członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wyborczej Pawłowicz informowała o wycofaniu się z życia politycznego i nie kandydowała w minionych wyborach parlamentarnych.

Elżbieta Chojna-Duch to prawniczka, która od 1994 do 1995 i od 2007 do 2010 (z rekomendacji PSL) pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. W latach 2010-2016 była członkinią Rady Polityki Pieniężnej. W latach 2002-2007 wchodziła w skład kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Chojna-Duch kilkakrotnie zeznawała jako świadek przed komisją śledczą ds. VAT.