Mowa o byłych parlamentarzystach PiS: Stanisławie Piotrowiczu i Krystynie Pawłowicz; trzecią kandydatką jest prof. Elżbieta Chojna-Duch. Mieliby oni zająć miejsca po sędziach TK Marku Zubiku, Piotrze Tulei i Stanisławie Rymarze, którym kadencja kończy się 3 grudnia br. – To są osoby bardzo kompetentne, z ogromnym doświadczeniem, zasłużone dla reformy wymiaru sprawiedliwości – mówił wczoraj Ryszard Terlecki, przedstawiając kandydatury PiS. I dodawał: – Z pewnym zdziwieniem widzimy, że opozycja nie zgłosiła kandydatów, ale rozumiem, że nie ma odpowiednich osób na te stanowiska.

– Wstawienie do TK prof. Pawłowicz oznacza, że nie będzie już mogła wygłaszać komentarzy politycznych (wczoraj zawiesiła konto na Twitterze – red.), a nie można podważać jej merytorycznych kwalifikacji. Z kolei Piotrowicz, który nie dostał się do Sejmu, został na lodzie i trzeba mu podać rękę – mówi polityk PiS.

W rozmowach z częścią przedstawicieli rządzącego ugrupowania widać jednak konsternację – nieoficjalnie słychać było o łagodzeniu kursu, dopóki nie zostaną rozstrzygnięte wybory prezydenckie. – Inna sprawa, że nie ma teraz takiego klimatu, jak w 2016 r., więc pewnie protestów nie będzie – mówi polityk PiS. Pytanie, jak wskazanie dwójki byłych parlamentarzystów, którzy stali się symbolami zmian w Trybunale Konstytucyjnym i wymiarze sprawiedliwości, zostanie odebrane w kontekście sporu o praworządność w UE. Nie pierwszy raz do TK nominuje się polityków czy byłych polityków, ale w tym przypadku mowa o osobach, które stały w pierwszej linii podczas forsowania flagowych pomysłów PiS w Sejmie.

Opozycja, choć nie zgłosiła własnych kandydatur, nie zostawia suchej nitki na tych PiS-owskich. – Jeśli Pawłowicz i Piotrowicz mają iść do trybunału, to za chwilę może się okazać, że Misiewicz zostanie szefem MON, Banaś kandydatem PiS na prezydenta, a Kuchciński prezesem LOT-u. Wydawało się, że trybunał został sprowadzony przez obecną władzę na dno, a okazuje się, że może być jeszcze gorzej – mówi Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej. Czytaj więcej Prof. Zoll o kandydaturach Pawłowicz i Piotrowicza: To jest jakaś masakra po prostu

Mariusz Witczak z KO nie zamierza stosować taryfy ulgowej także dla Elżbiety Chojny-Duch, która w latach 2007–2010 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów z rekomendacji PSL. Była też jednym z najważniejszych świadków przed komisją śledczą ds. VAT. – Pani profesor okazała się bardzo użyteczna dla PiS w dyskusji o luce VAT-owskiej, także w sytuacjach, gdy jej wiarygodność została precyzyjnie zdemaskowana przez naszego członka komisji Zbigniewa Konwińskiego – twierdzi Witczak.

W kuluarowych dyskusjach w Sejmie pojawiły się opinie, że PiS, wystawiając kandydaturę prof. Chojny-Duch, robi ukłon w stronę PSL i chce wbić klin w szeregi opozycji, wciąż układającej się w sprawie prezydium Senatu. – Tu nie ma drugiego dna. To kandydatura PiS, nie nasza, i z pewnością nikt od nas o tę kandydaturę nie zabiegał. Być może PiS spłaca dług za to, że tak "pięknie" zeznawała przed komisją VAT-owską – zapewnia Paweł Bejda z PSL.

– Pani Chojna-Duch nie budzi moich zastrzeżeń, zwłaszcza na tle pozostałych kandydatów – ocenia z kolei prof. Antoni Dudek, politolog. Jego zdaniem wystawienie kandydatur Piotrowicza i Pawłowicz to "demonstracja arogancji Jarosława Kaczyńskiego i dalsze degradowanie pozycji TK". – Jest oczywiste, że to są osoby, które z różnych indywidualnych powodów nie powinny być w TK. Nie powinno się wybierać ekstremistów politycznych na sędziów TK tylko dlatego, że mają wykształcenie prawnicze – komentuje profesor.

Powołanie trójki wskazanej przez PiS oznaczać będzie, że za nieco ponad miesiąc 13 na 15 sędziów będzie ze wskazania tej partii. W styczniu będzie już 14, bo kadencja Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej upływa na początku 2020 roku. A 23 lipca 2021 r. – kadencję zakończy sędzia Leon Kieres.