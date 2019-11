Krystynę Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza prof. Zoll określił mianem "najtwardszych funkcjonariuszy partyjnych". Dodał, że to właśnie oni wielokrotnie dyskwalifikowali Sejm.

- Takich kandydatów jeszcze nie mieliśmy. Mimo całej dozy krytyki wobec poprzednio wskazywanych przez PiS kandydatów, którzy ostatecznie zasiedli w Trybunale, to oni jednak takich zasług dla partii nie mieli, jak ci właśnie przedstawieni kandydaci. To jest jakaś masakra po prostu! - podkreśla w rozmowie z Onet.pl prof. Zoll.

Dodał, że w TK powinien być wymagany jakiś poziom, a tu tego poziomu nie ma na pewno. Zwraca uwagę, że cel władzy jest prosty.

- Być może chodzi o to, by TK w ogóle nie było. By jego rola ustrojowa całkowicie znikła - mówi.

Przyznał, że sam był w Trybunale i miał do 2016 roku do tej instytucji ogromny szacunek, dlatego tym, co się obecnie dzieje, jest ogromnie zasmucony.

- W takim układzie, jak dzisiejszy nie miałbym dla Trybunału żadnego szacunku - stwierdza.