3 grudnia kończy się kadencja trzech sędziów TK wybranych w czasach rządów PO-PSL: Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara. Zgodnie z regulaminem Sejmu, wnioski w sprawie kandydatów do TK składa się marszałkowi w terminie 30 dni przed upływem kadencji. Klub PiS zgłosił jako kandydatów na sędziów TK Stanisława Piotrowicza, Krystynę Pawłowicz i Elżbietę Chojną-Duch. Grzegrzółka informował, że procedura wyboru sędziów TK nie zostanie przeprowadzona w obecnej, VIII kadencji Sejmu, która kończy się 11 listopada

Na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie Grzegrzółka podkreślił, że zgodnie z zasadą dyskontynuacji prac, działania rozpoczęte w VIII kadencji Sejmu nie przekładają się na IX kadencję. Od samego początku tej procedury było wiadomo, że kandydatury są zgłoszone, ale wybór trojga członków TK nastąpi podczas dziewiątej kadencji - dodał.

Kancelaria Sejmu zdecydowała się na uruchomienie tej procedury ponieważ tak wynika z kalendarza. Kalendarz tak się ułożył, że w jednym momencie kończy się kadencja Sejmu i w podobnym kończą się kadencje członków TK. Oznacza to, że procedura została rozpoczęta, ale nie zostanie sfinalizowana. Zostanie ona przeprowadzona ponownie podczas IX kadencji Sejmu - poinformował dyrektor CIS.

Pytany, czy konieczne było rozpoczęcie procedury powołania nowych członków TK w kończącej się kadencji, Grzegrzółka odparł, że według interpretacji przepisów należało postąpić według procedury zawartej w Regulaminie Sejmu, a dopiero później "wejść w aspekty nadzwyczajne".

Podkreślił jednocześnie, że kandydatów na członków TK w nadchodzącej kadencji może być znacznie więcej, ponieważ będą także nowe kluby poselskie i będą mogły ich zgłaszać. Jak dodał - kandydatury mogą się powtórzyć, ale nie muszą. Grzegrzółka zapowiedział, że o terminie zgłaszania kandydatur zostanie poinformowane nowe Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów.

Na pytanie, czy nie ma luki prawnej w przepisach sejmowych, mówiących o powołaniu członków TK odparł, że Kancelaria Sejmu dysponuje odpowiednimi dokumentami i argumentami, jak w takiej sytuacji postępować. Wiele spraw jest doprecyzowanych w Regulaminie Sejmu, on też przewiduje, że może dojść do sytuacji, kiedy te terminy będą na siebie nachodzić, kiedy będzie potrzebna interwencja marszałka Sejmu, by ten przeprowadził procedurę w inny sposób niż standardowy - zaznaczył.

CIS w odpowiedzi na zapytanie PAP, podkreśliło, że Regulamin Sejmu dopuszcza w art. 30 składanie wniosków w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w innym terminie niż standardowy, a termin taki ustala marszałek Sejmu.

"W omawianej sytuacji chodzi rzecz jasna o marszałka Sejmu IX kadencji, która rozpocznie się 12 listopada 2019 r. Oznacza to, że koniecznym elementem proceduralnym, który musi poprzedzić ustalenie nowego terminu na zgłaszanie kandydatów, jest dokonanie przez Sejm IX kadencji wyboru Marszałka Sejmu. Wskazanie konkretnych dat jest kompetencją przyszłego Marszałka Sejmu" - poinformowało CIS.

W środę Grzegrzółka poinformował PAP, że ogłoszenie naboru kandydatów do TK 15 października br. wypełniało termin wynikający z Regulaminu Sejmu, pomimo braku możliwości zakończenia całej procedury w bieżącej kadencji Sejmu. "Marszałek Sejmu i kierownictwo Kancelarii Sejmu są świadome, że procedura będzie musiała zostać powtórzona po rozpoczęciu nowej, IX kadencji Sejmu. Wynika to zarówno z zasady dyskontynuacji prac parlamentarnych, jak i orzecznictwa TK, który wskazał, że sędziów TK wybierać powinien Sejm tej kadencji, w trakcie której zostało opróżnione stanowisko sędziego TK" - napisał dyrektor CIS.

Przypomniał, że Sejm IX kadencji zbiera się na pierwszym posiedzeniu 12 listopada, a kadencje trzech sędziów TK kończą się 3 grudnia br. Szczegółowa informacja, w tym także o konieczności powtórzenia procedury w IX kadencji, została przekazana wszystkim klubom parlamentarnym 15 października - poinformował Grzegrzółka.

Wnioski PiS ze zgłoszeniami do TK zostały złożone w Sejmie 31 października.

Po wyborze trojga nowych sędziów w TK pozostanie dwoje wybranych jeszcze przez Sejm z większością PO-PSL: Leon Kieres (jego kadencja upływa 23 lipca 2021 r.) oraz Małgorzata Pyziak-Szafnicka (jej kadencja upływa 5 stycznia 2020 r.).