"Imponująca jest droga życiowa tego syna polskiej wsi, ogromny jest dorobek, a nie do przeceniania zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże w tym wyjątkowym roku, w którym obchodzimy setną rocznicę zwycięskiej wojny z bolszewicką Rosją i uratowania naszej ojczyzny i Europy przed komunizmem, siłą rzeczy zwracamy się przede wszystkim ku wydarzeniom sprzed wieku. Zaś modląc się w intencji ojczyzny i polskich rolników wypowiadamy szczególnie mocno słowa modlitwy za dusze tych wszystkich mieszkańców polskiej wsi, którzy wnieśli ówcześnie swój wkład, zarówno w odzyskanie jak i w obronę naszej niepodległości" - napisał Kaczyński w liście odczytanym przez posła Wiesława Krajewskiego (PiS).

"Ponieważ dziękujemy obrońcom ojczyzny z 1920 roku, będąc wolnymi Polakami, to chylimy też czoła przed wszystkimi działaczami ruchu ludowego i ruchu chłopskiego, których służba Polsce i wolności, których opór przeciwko zniewoleniu, jakże mocno przyczynił się do naszej dzisiejszej niezawisłości. Czynimy tak, czujemy tak, przeżywamy tak, myślimy tak, bo jesteśmy wspólnotą, bo tę wspólnotę współtworzymy zarówno z tymi, co byli przed nami jak i z tymi, którzy po nas nastąpią i z pokolenia na pokolenie będą przekazywane piękne słowa Wincentego Witosa, że nie ma sprawy ważniejszej niż Polska" - podkreślił prezes PiS.