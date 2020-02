Prezydent dziękował przedstawicielom rady miasta i mieszkańcom za przyznanie mu tytułu honorowego obywatela gminy Zakliczyn. Wątek osobisty jest tutaj dla mnie bardzo ważny, bo rzeczywiście to jest dla mnie coś bardzo głęboko osobistego - to, że właśnie Zakliczyn przyznaje mi swoje honorowe obywatelstwo, bo w tej warstwie osobistej, jako człowiek ja przyjmuję to honorowe obywatelstwo jako gest przyjęcia mnie do wspólnoty, jako gest pokazania przez mieszkańców, że jestem częścią wielkiej społeczności Zakliczyna i to jest dla mnie bardzo piękne - mówił prezydent.

Ponadto Duda podkreślał, że chciał, aby Polacy, także w tych mniejszych miejscowościach mieli możliwość spotkania się z prezydentem. "Tylko, żeby to się odbyło u nich na miejscu, żeby mieli świadomość, że prezydent był, prezydent widział, +zobaczył nasze miasto, naszą miejscowość, tak rozmawialiśmy z nim, tak, jest prezydent Rzeczypospolitej, jest prawdziwy, nie jest tylko w telewizji" - mówił.

Podkreślił, że chociaż Polska to duży kraj, a Polacy to duży naród, to każdy zasługuje na zainteresowanie i na to, żeby oddać mu honor i żeby podkreślić jego godność osobistą niezależnie od tego jakie ma poglądy. (