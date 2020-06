Duda podkreślał, że pięć lat temu, kiedy po raz pierwszy ubiegał się o urząd prezydenta, w swoich zapowiedziach miał m.in. obniżenie wieku emerytalnego. Jak dodawał, przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego protestowano, a sam głosował przeciwko ustawie podnoszącej wiek emerytalny. Przekonywał, że sam podpisywał wyłącznie ustawy, które były dla ludzi. Kiedy ustawa o obniżeniu wieku emerytalnego trafiła do Sejmu, obecny kandydat na prezydenta pan Trzaskowski dwukrotnie przeciwko niej głosował, dwukrotnie głosował przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego - mówił Duda. Kiedy podwyższano wiek emerytalny, on był posłem do PE z PO, a potem był w rządzie Donalda Tuska, w rządzie PO i swoją osobą, swoim nazwiskiem to wszystko akredytował - dodał.

Prezydent stwierdził, że Trzaskowski realizował politykę rządu PO. (Rafał Trzaskowski) wypowiadał się, że obniżenie wieku emerytalnego to jest niszczenie modernizacji, która została w Polsce przeprowadzona. Facet mówi, że to, że podwyższali ludziom wiek emerytalny, to była modernizacja Polski - ja się pytam, dla kogo? Kto miał na tym zyskać, zarobić? Dla kogo? Dla kogo kradli pieniądze ludzi z OFE? - mówił Duda.