Apelował o wysoką frekwencję w drugiej turze wyborów i dziękował za dotychczasową frekwencję w pierwszej turze. Dziękował też za poparcie.

- Pięć lat temu rozpocząłem proces naprawiania polskiego państwa po ośmiu latach rządów, z którymi się nie zgadzałem - mówił Duda.

Krytykował rządy PO-PSL z lat 2007-2015. Jak zaznaczył, zaczął zmieniać sytuację społeczną przez poprawienie warunków życia rodziny, w tym przez programy takie jak 500 Plus czy 300 Plus. Przekonywał, że obóz rządzący nie zapomniał zarówno o ludziach młodych przez zerowy podatek PIT dla osób do 26. roku życia oraz o ludziach starszych m.in. przez trzynastą emeryturę.