W piątek szef MON Mariusz Błaszczak zapowiedział, że w tym roku, po raz pierwszy, to Wojsko Polskie zorganizuje 1 września na Westerplatte obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. Jak zaznaczył, zależy mu, aby obchody miały charakter państwowy, żeby nie były wykorzystywane politycznie.

W związku z tą zapowiedzią prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz wystosowała list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym napisała, że należy unikać wikłania w aktualne spory polityczne symboli świętych dla wszystkich Polaków, takim miejscem i takim symbolem jest Westerplatte.

"Żywię nadzieję, że wspólnie, bez niepotrzebnych sporów i ponad podziałami, uczcimy tego dnia pamięć bohaterskich obrońców Westerplatte oraz milionów cywilnych ofiar tej strasznej wojny. Raz jeszcze zapraszam Pana Premiera na uroczystości organizowane przez Gdańsk na Westerplatte 1 września 2020 r. Jestem otwarta na dialog i podobnej otwartości chciałabym móc oczekiwać od premiera mojej Ojczyzny oraz podległych mu współpracowników. Nie traćmy szansy na to, aby pamięć o obrońcach Westerplatte Polaków łączyła, a nie dzieliła i żeby nie była źródłem gorszących sporów" - podkreśliła Dulkiewicz.

Tułajew podkreślił w poniedziałek w TVP Info, że "sprawa napaści Niemców na Polskę, to nie jest to lokalna sprawa, tylko sprawa całego narodu polskiego". - Dzisiaj ważne jest, aby to właśnie ministerstwo, aby to rząd organizował tak ważne uroczystości – ocenił polityk. - Obserwowaliśmy to, co się działo w poprzednich latach, samorząd nie zdał egzaminu i sobie z tym zupełnie nie poradził – podkreślił wiceminister.

Według niego nie może dochodzić do sytuacji, że na takie uroczystości są zapraszane osoby, które „szkodzą Polsce”. Jak podkreślił, to rząd i MON powinni organizować te uroczystość, natomiast samorząd powinien wspierać rząd w tych działaniach. - Wzywam samorząd Gdańska do tego, aby porozumiał się, aby rozmawiał z rządem w tej sprawie, aby wspólnie razem dobrze i należycie upamiętnić te chwile – zaapelował Tułajew. - To, co robi pani prezydent Gdańska, jest zupełnie niestosowne – dodał.