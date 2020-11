Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz był pytany we wtorek w Radiu ZET m.in. o to, czy w Polsce "może polać się krew", przed czym przestrzegają w apelu opublikowanym dwa dniu temu m.in. generałowie i admirałowie w stanie spoczynku.

To jest poważny list 12 generałów, admirałów, wojska, policji, Biura Ochrony Rządu, straży pożarnej, (...) funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy służyli państwu polskiemu przez wiele lat i dbali o jego bezpieczeństwo, nie można przejść obok takiego listu obojętnie - ocenił Kosiniak-Kamysz.

Jeżeli będzie podkręcanie nastrojów z jednej i z drugiej strony, jeżeli będzie eskalowanie ze strony władzy i brak rozmowy, to wszystko się może wydarzyć - dodał.

W ten sposób lider ludowców odniósł się do apelu, który opublikował w niedzielę Onet. Ponad 12 generałów i admirałów w stanie spoczynku wyraziło w nim "głęboki niepokój w związku z rozwojem sytuacji w kraju".

W czasie rozwijającej się pandemii, groźby niewydolności służby zdrowia i kryzysu gospodarczego wprowadzane są rozwiązania skutkujące ogromnym niezadowoleniem społecznym. Zaostrzenie przepisów aborcyjnych wywołało sprzeciw obywateli i masowe protesty uliczne - zauważono. W ocenie sygnatariuszy listu dalsza eskalacja działań, podsycanie i nieodpowiedzialne zachowania polityków doprowadzi do tragicznych i nieodwracalnych konsekwencji.

Czasami nadmiar emocji, niekontrolowany rozwój wydarzeń może skutkować rozlewem krwi. Obawiamy się sytuacji, w której ponownie na ulicach polskich miast może dojść do użycia siły i niepotrzebnych ofiar - podkreślono w liście.

Mundurowi zaapelowali do rządzących, aby uwzględnili wolę większości społeczeństwa i doprowadzili do zmiany nieakceptowanych rozwiązań; do policjantów i innych mundurowych, aby działali zawsze zgodnie z prawem, pamiętając, że służą społeczeństwu; do organizatorów i uczestników protestów o powstrzymanie się od wszelkich aktów przemocy, w tym niszczenia mienia, zabytków i obiektów kultu religijnego; do autorytetów politycznych, moralnych i społecznych o odważną obronę wartości nadrzędnych i przekonywanie decydentów, aby niezwłocznie przystąpili do rozmów ze wszystkimi stronami konfliktu i do wypracowania kompromisu, który uspokoi nastroje społeczne.

List nawiązuje do sytuacji związanej z falą protestów w całym kraju, zapoczątkowanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 22 października ws. jednego z przepisów tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. TK orzekł, że przepis zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

Rozwiązaniem mającym wyjść naprzeciw protestującym przeciwko zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego ma być propozycja prezydenta. Andrzej Duda skierował w piątek do Sejmu swój projekt zmian w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Zgodnie z nim wprowadzona ma zostać przesłanka umożliwiająca przerwanie ciąży w przypadku tzw. wad letalnych płodu.