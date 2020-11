Kozłowski poinformował na Facebooku, że został członkiem założycielem nowej partii politycznej Polska 2050 Szymona Hołowni. W dokumentach rejestracyjnych złożonych w sądzie został zgłoszony jako jej wiceprzewodniczący.

Reklama

Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski powiedział PAP, że informacja o Kozłowskim potwierdza powiedzenie, że z polityki nigdy się nie odchodzi. Można mówić, że jest się poza polityką, ale jak ktoś już jej posmakował, to ona zostaje w nim na całe życie - dodał.

Polska 2050 Szymona Hołowni, to kolejna po ruchu "Wspólna Polska" Rafała Trzaskowskiego szalupa ratunkowa płynąca przy Platformie Obywatelskiej, która łowi niektórych obecnych i byłych działaczy PO - stwierdził szef struktur PiS. Dodał, że teraz "partia Hołowni zaczyna się jawić jako ta większa szalupa, bo ta Trzaskowskiego zaraz po zwodowaniu zaczęła nabierać wody".

W podobnym tonie wypowiadał się wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Widać gdzie Szymon Hołownia szuka zasobów kadrowych. To raczej powód do zmartwienia dla polityków Platformy niż dla nas, dla PiS - ocenił.

Jeśli ktoś chce tworzyć partię, to już jego decyzja z kim chce to robić. Jeśli chce opierać się na byłych działaczach, którzy odeszli z wcześniejszych ugrupowań w atmosferze kłótni, to jego prawo - dodał.

Kozłowski od 2003 do 2018 r. był członkiem Platformy Obywatelskiej. Był m.in. wicemarszałkiem woj. mazowieckiego, a w latach 2007 - 2015 wojewodą mazowieckim. Został wykluczony z PO za zarzucanie władzom partii manipulacji w wyborach wewnętrznych struktur partii w Warszawie.

Lider partii i ruchu, b. kandydat na prezydenta Szymon Hołownia przekonywał w piątek, że każdy działający w polityce ma jakąś przeszłość, a atutami Kozłowskiego są jego zdolności organizacyjne, zdobyte w poprzednich instytucjach, którymi kierował, m.in. jako wojewoda, czy w samorządzie wojewódzkim, czy jako lider Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.