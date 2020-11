Zmuszanie kobiet do rodzenia ciężko niepełnosprawnych dzieci, które nie maja szansy przeżycia i patrzenie na to, jak umierają w bólu i cierpieniu, jest formą przemocy. Nikt nie ma prawa odbierać kobiecie możliwości wyboru zgodne z jej przekonaniem, z jej sumieniem ,z jej zapatrywanie - powiedziała Elżbieta Łukacijewska (PO).

Dodała, że zadaniem polityków jest stworzenie takiego prawa, które pozwoli kobietom podejmować dobre decyzje.

Ewa Kopacz (PO) zaznaczyła, że to walka o wolność w Polsce, bo kobietom zabrania się wyjść na ulice i używa się przeciwko nim siły. Jak dodała, temu nieszczęściu można zaradzić, a sposobem będzie "zmiana rządu, której dokonają polskie kobiety"

Wiśniewska: debata w PE ma podnieść temperaturę sporu w Polsce

Debata dot. aborcji w PE to realizacja scenariusza „zagranica” zapowiedzianego przez Grzegorza Schetynę po przegranych przez PO wyborach. To kolejna debata o polskich sprawach w PE. Odbędzie się w szczególnym czasie, w trakcie pandemii. Jej inicjatorzy chcą za wszelką cenę podtrzymać przygasające protesty uliczne, które zagrażają życiu i zdrowiu Polaków – zaznaczyła europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska.

Jak dodała, debata wpisuje się w ideę utrzymania protestów w Polsce. Podkreślam, że należy szanować traktaty unijne, bo to one jasno wyznaczają zakres działania UE i granice jej kompetencji. PE, który wielokrotnie wzywa do poszanowania praworządności, tę praworządność łamie, bo chce wchodzić w kompetencje przynależne państwom członkowskim. Trzymajmy się faktów, a te mówią wyraźnie, że regulacje w zakresie ochrony życia i opieki medycznej są kompetencją państw członkowskich – wskazała.

Dodała, że europosłowie PiS będą głosowali przeciwko rezolucji, pod którą podpisało się pięć frakcji.