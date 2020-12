Planowane na początek przyszłego roku rozpoczęcie szczepień na COVID 19 to ogromna zdrowotna operacja logistyczna. Będzie ona poprzedzona kampanią informacyjną, która zapewni Państwu wszelkie niezbędne informacje dotyczące tego procesu i, na co liczę najbardziej, rozwieje wszelkie obawy i nieprawdziwe informacje - napisał szef rządu na swoim profilu na Facebooku.

Jak zaznaczył, szczepionki będą dobrowolne i darmowe. Poinformował, że proces rejestracji placówek, które będą przeprowadzać szczepienia rusza już w piątek.

Szczepienia na koronawirusa: Cztery proste kroki

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że procedura szczepień to "cztery proste kroki". W pierwszej kolejności szczepionki dostaną seniorzy powyżej 60 roku życia oraz pracownicy służby zdrowia i służb mundurowych. Nikogo nie będziemy zmuszać do szczepień, ale za ich pomocą chcemy osiągnąć jedno - ochronić przed wirusem wszystkich Polaków - podkreślił szef rządu.

Do wpisu premiera dołączono materiał wideo. Podkreślono w nim, że szczepienie przeciwko COVID to "ogromna operacja logistyczna związana ze zdrowiem Polaków". Przypomniano, że Polska podpisała umowy na dostawy szczepionek z firmami: Pfizer BioNTech, Johnson&Johnson oraz AstraZeneca. Umowy dotyczą dostawy 45 mln dawek szczepionki "po ich zatwierdzeniu przez europejskie instytucje".

Powtórzono, że szczepienia będą dobrowolne i darmowe, a 4 grudnia rusza nabór podmiotów, które będą organizowały punkty szczepień. Poinformowano, że na szczepienie będzie można zarejestrować się on-line, przez infolinię, u lekarza POZ, na specjalnej stronie internetowej lub na IKP.

Szczepienia od kuchni

Po zgłoszeniu do punktu szczepień chętny do zaszczepienia się zostanie do niego zakwalifikowany przez lekarza lub pielęgniarkę. Po zaszczepieniu się należy obserwować swój stan zdrowia - przypomniano. Po upływnie 21 dni, już bez rejestracji, będzie trzeba się zgłosić na powtórzenie szczepienia.

W filmie przypomniano też, że w pierwszej kolejności z możliwości zaszczepienia się będą mogli skorzystać pracownicy służby zdrowia, mieszkańcy DPS i pacjenci ZOL, osoby starsze powyżej 60 lat, służby mundurowe pracujące przy walce z pandemią (policja, wojsko).

Szczepienia będą realizowane w stacjonarnych POZ-ach oraz innych stacjonarnych placówkach medycznych, a także przez mobilne zespoły szczepiące i centra szczepienne w szpitalach rezerwowych.

Film kończy się apelem: "Bądź odporny. Zaszczep się".