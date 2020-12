Premier o kandydacie PiS na stanowisko RPO

Reklama

Szef rządu pytany o zgłoszoną przez PiS kandydaturę obecnego wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, odparł, że Wawrzyk to "wyważony, dobry kandydat środka".

Jest osobą nieuprzedzoną, roztropną i wolną od negatywnych emocji. Osobą, o szerokich horyzontach. To dobry kandydat na to stanowisko. Myślę, że mógłby pogodzić wiele punktów widzenia, jednocześnie dbając o prawa obywatelskie - powiedział Morawiecki.

Pytany, jakiego spodziewa się wyniku głosowania w Senacie nad kandydaturą Wawrzyka, przyznał, że Wawrzyk jest jednoznacznie kojarzony z PiS, ale - jak zauważył - jako profesor akademicki "posiada kompetencje intelektualne by bronić różnych stanowisk".

Dlatego sądzę, że za jego kandydaturą powinien zagłosować również Senat. Zresztą - rozumiem że rzecznik Adam Bodnar nie jest zaangażowany w spór polityczny, stojąc jasno po jednej z jego stron? Profesor Wawrzyk jest w pełni profesjonalistą i na pewno nie będzie powielać zachowania obecnego RPO - stwierdził Morawiecki.

Morawiecki komentuje wyniki sondażu

Premier Morawiecki był pytany o poparcie dla partii. Ostatni sondaż pracowni Kantar ukazał remis między PiS-em a Koalicją Obywatelską. Dlaczego poparcie rządu spada?

A pamiętają panowie sondaż, gdzie Nowoczesna miała ponad 30 proc., albo ten, w którym Bronisław Komorowski wygrywał z Andrzejem Dudą w sposób miażdżący? Nawet gdzieś w swoich archiwach mam szczególnie ten drugi sondaż. Czy nie robiła go to sama pracownia? Myślę, że często sondaże, podobnie jak publicystyka, bardziej odzwierciedlają poglądy swoich redaktorów, niż szerszy wydźwięk opinii publicznej. Ale mimo to do sondaży podchodzimy z szacunkiem. Z dystansem, ale i z szacunkiem. Oczywiście w ostatnim czasie wiele tematów, które były trudne, spowodowały spadek naszego poparcia, ale wierzę, że jesteśmy je w stanie odbudować poprzez wiarygodną i dobrą politykę wspartą ambitną wizją rozwoju. Ale żeby też panom redaktorom zwrócić uwagę, to proszę zajrzeć na łamy "Super Expressu" czy serwisu wPolityce.pl - tam chyba są inne wyniki - powiedział Mateusz Morawiecki dla "WP".