Fogiel w niedzielę był gościem na antenie PR 24, gdzie został poproszony o ocenę roku 2020 z punktu widzenia Zjednoczonej Prawicy. Z perspektywy czysto politycznej (...) myślę, że dla Zjednoczonej Prawicy był to dosyć dobry rok i pod względem wyborów prezydenckich, jak i pod względem skuteczności naszych działań, i przed wszystkim podejmowania działań - mówił. To jest bardzo istotne w polityce. Myślę, że to odróżnia nas od naszych konkurentów, którzy często rozkładali ręce, prezentowali ten specyficzny imposybilizm - powiedział. Jako skuteczne działania rządu w ostatnich dniach wskazał akcję przeprowadzenia przez medyków z Polski testów dla kierowców w Dover.

Reklama

Wicerzecznik PiS o największych przegranych 2020

Dopytany o przegranych politycznych tego roku, powiedział, że myśli, iż najbardziej ten rok dał się we znaki Koalicji Obywatelskiej.

Patrząc wstecz na ten rok, kluczowe jest to, co powiedział ostatnio prezes PiS Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów, ponieważ to on jest twórcą i spoiwem Zjednoczonej Prawicy - zebraliśmy się po to, żeby realizować pewne cele. Na tym polega polityka - powiedziała ponadto Fogiel, oceniając mijający rok.

Jak podkreślił, póki cele Dobrej Zmiany są realizowane, póty ta nasza współpraca, ta nasza koalicja powinna i będzie trwała i ma sens. Mówiąc o dokonaniach tego roku powinniśmy puścić w niepamięć, to co było złe, a patrzeć co się udało – podkreślił.