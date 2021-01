‒ Dużo się mówi o szczepionce, więc badani mają wrażenie, że tej wiedzy jest tak wiele, iż dostają kompletne informacje. Widać, że w tym przypadku partyjne podziały nie są tak silne. To temat powszechny, który istnieje wszędzie, a nie tylko w bańkach informacyjnych ‒ mówi Marcin Duma z United Surveys. Szczegółowe wyniki pokazują, że lepiej poinformowani czują się mężczyźni (62 proc.). Jest jeszcze jedna prawidłowość: im starszy jest ankietowany, tym więcej wie. Wynika to stąd, że seniorzy ‒ niemal 70 proc. uważa się za dobrze poinformowanych ‒ są w głównej grupie ryzyka i w pierwszej grupie do szczepień, więc informacji o pandemii i COVID-19 szukają. ‒ To cieszy, bo okazuje się, że nasza kampania dociera do zainteresowanych ‒ mówi nasz rozmówca z rządu. Mniej jest zadowolony z tego, że tylko 37 proc. pytanych uważa, iż rząd dobrze sobie radzi z organizacją, przeciwnego zdania jest 45 proc. ‒ To partyjny podział. Elektorat opozycji jest sformatowany przez przekaz opozycji i była ona w stanie narzucić im tę opowieść ‒ zauważa Duma.