W spotkaniu uczestniczą szef klubu PiS Ryszard Terlecki i szef sejmowej komisji zdrowia, poseł Tomasz Latos, PSL reprezentują lider ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz i poseł Dariusz Klimczak, Lewicę - posłowie Marcelina Zawisza, Marek Rutka i senator Wojciech Konieczny. Ze strony KO jest m.in. szef klubu Cezary Tomczyk. Konfederację reprezentuje m.in. poseł Grzegorz Braun.

Szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk zapraszając w poniedziałek przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych i sił politycznych podkreślił, że rząd jest otwarty na każdą rozmowę dotyczącą szczepień i przyjmie każdą dobrą merytoryczną radę.

Szef kancelarii premiera zaapelował "do wszystkich polityków w Polsce, żeby sprawę Narodowego Programu Szczepień wyjąć z bieżącej polityki". Wszyscy powinniśmy zrobić, ile możemy, żeby ten proces postępował w sposób zaplanowany, harmonijny i żeby nie straszyć Polaków, nie wprowadzać poczucia niepewności, bo to może się przełożyć na zniechęcenie do szczepień - powiedział.

Zapisy i dostawy

Zapisy na szczepienie dla osób 70 plus ruszyły w piątek, 22 stycznia. Tydzień wcześniej na szczepienia mogli zapisywać się seniorzy 80 plus. Szczepienia populacyjne dla osób z obu tych grup wiekowych rozpoczęły się w poniedziałek. Zgodnie z umową wynegocjowaną przez Komisję Europejską z dostawcami szczepionek, Polsce przysługuje do końca pierwszego kwartału liczba szczepionek pozwalająca na zaszczepienie 3,1 mln Polaków.

15 stycznia koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech podały, że opracowały plan, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie i zapewni znacznie więcej dawek szczepionki przeciw Covid-19 w drugim kwartale. Aby to osiągnąć - poinformowano - konieczne są pewne modyfikacje procesów produkcyjnych i w rezultacie w zakładzie w Puurs w Belgii nastąpi tymczasowe zmniejszenie liczby dawek dostarczanych w nadchodzącym tygodniu.

Zapowiedziano, że powrót do pierwotnego harmonogramu dostaw do UE nastąpi 25 stycznia, a dostawy zostaną zwiększone począwszy od 15 lutego.

