Jak podkreślił Dworczyk, nie ma żadnego specjalnego programu szczepienia osób związanych z rządem czy w rządzie pracujących.

Temperatura sporu politycznego

Dopytany, czy dla zachowania ciągłości władzy, rząd nie powinien być zaszczepiony, odparł, że temperatura sporu politycznego w Polsce jest tak duża, że dzisiaj jest to po prostu niemożliwe. - Owszem, są argumenty za tym, żeby osoby, które zajmują kluczowe stanowiska w państwie i administracji, były zaszczepione w pierwszej kolejności. Tak się dzieje w niektórych państwach. Ale w Polsce to byłby bardzo zły pomysł i złe rozwiązanie, bo wzbudziłoby to gigantyczną awanturę i byłoby sumptem do populistycznych ataków - wyjaśnił.

Girzyński złamał prawo?

Dworczyk odniósł się również do pytania, czy zawieszony w prawach członka PiS Zbigniew Girzyński złamał prawo. - Nie znam tej sprawy na tyle, żeby móc odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast bez wątpienia postąpił niewłaściwie, stąd decyzja prezesa naszej formacji politycznej o zwieszeniu - odpowiedział. Przypomniał też, że szef resortu zdrowia w związku z tą sprawą, zdecydował wysłać na uniwersytet w Toruniu kontrolę Narodowego Funduszu Zdrowia.

System szczepień w Polsce

Szef KPRM był też pytany, ile osób w Polsce zostanie zaszczepionych do końca roku. - Mówimy wyłącznie o tym, czego możemy być pewni. Do końca I kwartału około 3 mln osób będzie zaszczepionych. Jak to będzie dalej wyglądało, zależy od tempa dostaw wynegocjowanych przez Komisję Europejską. System, który stworzyliśmy, pozwala na zaszczepienie 8-9 mln osób w ciągu miesiąca - przypomniał. Dopytany, kiedy będzie zwiększona liczba dostaw, powiedział, że "producenci deklarują II, III i IV kwartał. - Do końca roku łącznie 85 mln dawek. W I kwartale 6 mln, w pozostałych 79 mln - przypomniał.