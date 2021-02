Sędzia Styrna zastąpi na stanowisku przewodniczącego KRS, który po nielegalnej – jak wynika z opinii prawnych przygotowanych na zlecenie I prezes Sądu Najwyższego – próbie odwołania go ze stanowiska, sam złożył rezygnację. Oficjalnym powodem chęci odsunięcia Mazura była utrata zaufania, jednak w kuluarach mówiło się, że radykalne skrzydło rady złożone z sędziów związanych z byłem wiceministrem Piebiakiem uważało go za hamulcowego, przez którego nie toczyły się tak sprawnie, jakby mogły, konkursy do różnych sądów.