Posłowie KO poprzednio już trzykrotnie usiłowali się spotkać z Komisją ds. Pedofilii. We wtorek po raz pierwszy im się to udało - zostali przyjęci m.in. przez przewodniczącego komisji Błażeja Kmieciaka.

Reklama

Powołanie zespołu sejmowego

Joński poinformował na konferencji po spotkaniu, że w przyszłą środę posłowie mają uzyskać odpowiedzi na pytania przekazane komisji. Zapowiedział, że być może członkowie komisji będą się dwa razy w miesiącu spotykać z zespołem parlamentarnym, który właśnie został powołany i który ma odbyć pierwsze posiedzenie w marcu.

Według posła, członkowie komisji mieli natomiast zwracać uwagę na przepisy prawne, które im wiążą ręce, a których zmiany może właśnie przygotować zespół. - Cieszę się, że po półtora tygodnia komisja wreszcie zrozumiała, że czas na rozmowę - powiedział Joński.

Posłanka Gasiuk-Pihowicz przekonywała, że to właśnie aktywność posłów zmusiła komisję do działania i na przykład do zorganizowania w ubiegłym tygodniu konferencji prasowej. - Swoimi działaniami otworzyliśmy przytrzaśnięte drzwi komisji - oceniła. Jej zdaniem aprobatę komisji zyskał pomysł, by przestępstwa pedofilskie nie ulegały przedawnieniu.

Fundusz pomocy ofiarom?

Posłanka Piekarska zwracała uwagę, że niewpuszczenie ich poprzednio było niezgodne z konstytucją. - Cieszę się, że dzisiaj doszło do rozmowy merytorycznej - zaznaczyła. Zapowiedziała, że powołany ma być fundusz, który będzie pomagał ofiarom. Według niej, przy komisji mógłby też działać telefon zaufania.

Piekarska powiedziała, że członkowie komisji oświadczyli też, iż nie mają nic przeciwko przyjściu na posiedzenie sejmowej komisji sprawiedliwości, jeśli marszałek Elżbieta Witek ją "w końcu zwoła". - Złego milczenia w sprawie złego dotyku było już za dużo - powiedziała posłanka.

Joński przekazał adres mailowy zespołu, na który można będzie zgłaszać problemy pedofilskie: parlamentarnyzespol@gmail.com.

Czym jest Komisja ds. Pedofilii?

Komisja ds. Pedofilii utworzona została na mocy ustawy, która weszła w życie we wrześniu 2019 r. Członkowie komisji złożyli ślubowanie w lipcu 2020 r. W skład komisji wchodzi siedmioro członków reprezentujących: Sejm, Senat, prezydenta, premiera i Rzecznika Praw Dziecka.

W końcu listopada 2020 r. Państwowa Komisja ds. Pedofilii rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach przestępstwa pedofilii albo o ich ukrywaniu. Wniosek taki może złożyć każda osoba, która wie o takim przypadku. Wnioski można składać osobiście, e-mailem lub wysłać pocztą. Do zadań komisji należy też m.in. badanie spraw, które uległy przedawnieniu i wpisywanie pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Komisja ma także możliwość monitorowania toczących się postępowań i występowanie przed sądem jako oskarżyciel posiłkowy.