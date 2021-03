O wyroku NSA poinformował we wtorek PAP pełnomocnik Wojtunika mec. Antoni Kania-Sieniawski. Jak powiedział, orzeczenie to kończy kilkuletnią batalię sądową w tej sprawie. Oznacza to, że decyzje o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa Wojtunikowi zostały ostatecznie uchylone.

Jest duża satysfakcja. To oznacza, że wszczęcie postępowania kontrolnego w tej sprawie było bezzasadne, a wszystkie argumenty, których używał organ prowadzący to postępowanie nie polegały na takim przedstawieniu faktów jak rzeczywiście było. Paweł Wojtunik zachował się w tej sprawie jak człowiek honoru. Po postawieniu mu zarzutów odszedł i skierował sprawę do sądu. Patrząc na postępowanie obecnej władzy, nikt nie potrafi się dziś tak zachować - powiedział adwokat.

Bezpodstawne pozbawienie certyfikatów bezpieczeństwa

Zadowolenie z rozstrzygnięcia NSA wyraził też na Twitterze Wojtunik. "Po 5 latach batalii NSA ostatecznie orzekł, że bezpodstawnie pozbawiono mnie certyfikatów bezpieczeństwa. Uzasadnienie wyroku nie zostawia suchej nitki na działaniach ABW, Kamińskiego oraz @PremierRP. Dziękuję mecenasowi @KaniaSieniawski za walkę i wiarę w sprawiedliwość" - napisał Wojtunik.

Dymisja Wojtunika

Sprawa ta ma początek w listopadzie 2015 r. Ówczesny szef CBA Paweł Wojtunik podał się wówczas do dymisji z powodu rozpoczęcia przez ABW postępowania kontrolnego dotyczącego jego rozmowy z byłą wicepremier, minister rozwoju regionalnego Elżbietą Bieńkowską, nagranej w czerwcu 2014 r. w warszawskiej restauracji Sowa&Przyjaciele.

Po trwającym rok postępowaniu ostatecznie cofnięto Wojtunikowi certyfikat bezpieczeństwa, uzasadniając, że "nie daje on rękojmi zachowania tajemnicy". Były szef CBA odwołał się od tej decyzji do premier Beaty Szydło, lecz została ona podtrzymana. W kwietniu 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał cztery wyroki oddalające skargi Wojtunika.

Sprawa trafiła do NSA, który w lipcu 2019 r. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez WSA w Warszawie. W lutym ub.r. Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że decyzja b. premier Beaty Szydło o odebraniu Wojtunikowi certyfikatów bezpieczeństwa była niesłuszna. Wyrok ten zaskarżyła Kancelaria Premiera. Ostatecznie NSA oddalił skargę KPRM i uchylił decyzję B. Szydło.