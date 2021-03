Z wewnętrznych badań PO, do których dotarła Interia, wynika, że w II turze wspólny kandydat opozycji - Konrad Fijołek - wygra z niewielką przewagą zarówno z Marcinem Warchołem z Solidarnej Polski, jak i z kandydatką PiS, Ewa Leniart. Zwycięstwo nie będzie jednak okazałe - jego przewaga wyniesie zaledwie 2-3 punkty procentowe nad kandydatami prawicy.

Fijołek pogodził całą opozycję

Badania PO przeprowadziła wśród mieszkańców miasta, pytając ich o 10 kandydatów, których wystawienie w wyborach rozważano. Wśród nich byli posłowie czy eurodeputowani. Okazało się jednak, że to przewodniczący rady miasta cieszył się największym poparciem mieszkańców. Te sondaże pomogły przekonać resztę partii opozycyjnych do poparcia współpracownika byłego prezydenta, Tadeusza Ferenca i wystawienia go jako wspólnego kandydata, który ma pomóc wygrać zjednoczonej opozycji.