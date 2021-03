O przedterminowe wybory prezydenta Rzeszowa Fogiel był pytany we wtorek w Programie Pierwszym Polskiego Radia. Po uwadze, że opozycja zwiera szeregi w Rzeszowie i ma wspólnego kandydata, wicerzecznik PiS został zapytany, "ilu będzie po prawej stronie kandydatów ostatecznie".

Mogę mówić tylko w imieniu Prawa i Sprawiedliwości. Pani wojewoda Ewa Leniart jest naszym kandydatem na prezydenta Rzeszowa. Wierzę, że jest najlepszym kandydatem i że zwycięży. Ale oczywiście ostateczna decyzja w rękach mieszkańców Rzeszowa - oświadczył.

Wspólny kandydat opozycji

Odniósł się też do kandydatury Konrada Fijołka, którego poparły PO, Lewica, PSL i Polska 2050. - Wspólny kandydat opozycji rozumiem, że pokazuje tak naprawdę brak jakichkolwiek różnic programowych między na przykład prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a szefem SLD Włodzimierzem Czarzastym - ocenił.

W odpowiedzi na uwagę, że "Zjednoczona Prawica była jak dotąd najbardziej zjednoczonym ugrupowaniem w Polsce, które chce Polskę zmieniać, to może też razem powinno chcieć zmieniać Rzeszów, więc wystawienie wspólnego kandydata całej koalicji byłoby oczywiste", poseł i wicerzecznik PiS odparł: - Rzeczywiście, my jako Prawo i Sprawiedliwość chcemy zmieniać Rzeszów, uważamy, że jest tam miejsce na nowe działania, na zmiany, na poprawę sytuacji. I zachęcamy do tego wszystkich, ale to jest oczywiście decyzja naszych koalicjantów co do startu lub nie w wyborach. To są suwerenne partie.

Rezygnacja Ferenca

Rządzący Rzeszowem od 2002 roku Tadeusz Ferenc złożył rezygnację 10 lutego br. Zgodnie z opublikowanym w piątek rozporządzeniem premiera wybory mają odbyć się 9 maja.

W poniedziałek wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa i szef klubu Rozwój Rzeszowa Konrad Fijołek zapowiedział swój start w wyborach na prezydenta stolicy Podkarpacia i został poparty przez liderów PO, Lewicy, PSL i ruchu Polska 2050. Wcześniej udział w wyborach zadeklarowali wiceminister sprawiedliwości, polityk Solidarnej Polski Marcin Warchoł, poseł Konfederacji Grzegorz Braun, wojewoda podkarpacka Ewa Leniart oraz b. poseł Kukiz’15 Maciej Masłowski.