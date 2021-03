W konferencji wzięli udział także m.in. posłowie Konfederacji: Krzysztof Bosak, Konrad Berkowicz i Jakub Kulesza.

Zgłaszam swoją kandydaturę do wyborów prezydenckich w mieście Rzeszowie – powiedział Braun. - Mając do wyboru mandat w fasadowym parlamencie warszawskim i mandat w rzeszowskim ratuszu wybieram to drugie – dodał poseł. Braun zaznaczył, że ma poparcie szerokich środowiskowych patriotycznych "spod znaku Konfederacji".

Rezygnacja Tadeusza Ferenca

10 lutego z powodów zdrowotnych rezygnację złożył wieloletni prezydent Rzeszowa, w przeszłości związany z SLD, Tadeusz Ferenc. W tej sytuacji odbędą się przedterminowe wybory prezydenta miasta. Jak wynika z opublikowanego w ubiegły piątek projektu rozporządzenia premiera, wybory te mają zostać zarządzone na 9 maja.