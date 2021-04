To już kolejne Święta Wielkanocne, które spędzimy w ścisłym reżimie sanitarnym. - Jesteśmy dziś w najtrudniejszym momencie walki z koronawirusem. Dlatego chciałbym zwrócić się do Państwa z apelem. Pozostańmy w te święta w domu, w gronie najbliższej rodziny. Wśród tych, z którymi mieszkamy na co dzień - zaapelował premier.

Znajdujemy się w trakcie trwania trzeciej fali pandemii. Dlatego tak ważna jest nasza solidarność, odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa. - Zróbmy to dla naszych bliskich, dla naszych rodzin i dla siebie – dodał szef rządu.

Premier w wystąpieniu przypomniał, że „w maju minie rok, od kiedy na COVID-19 zmarła pierwsza osoba, 57-letnia pacjentka poznańskiego szpitala. Od tego czasu tysiące rodzin zbyt wcześnie pożegnało swoich najbliższych”.

Szczepienia nadzieją na powrót do normalności

Szczepienia są bezpieczną i skuteczną bronią w walce z COVID-19. Premier potwierdził, że rząd ciągle walczy o zwiększenie dostaw szczepionek. Każdego dnia pracuje, aby system szczepień był jeszcze sprawniejszy. Liczba wykonanych szczepień w Polsce przekroczyła już 6,4 mln.

Poddam się szczepieniu, kiedy tylko przyjdzie kolej na osoby w moim wieku. I do tego samego zachęcam wszystkich Państwa – dodał.

Zdrowych i bezpiecznych świąt – życzenia premiera dla wszystkich Polaków

Na zakończenie wystąpienia, szef rządu przekazał życzenia świąteczne rodakom w kraju oraz za granicą: Święta Wielkanocne przypominają nam, że życie jest silniejsze niż śmierć. Niech ta prawda nas zjednoczy, niech nas pokrzepi i doda nam sił.

Życzę wszystkim moim rodakom w kraju i za granicą zdrowych i bezpiecznych Świąt. Nawet po najczarniejszej nocy w końcu przychodzi dzień. I również po pandemii wróci normalność. Wszystko jest w naszych rękach – zakończył szef rządu.