Anna-Maria Żukowska odniosła się do informacji, że w Poznaniu co do powstania skweru Marii i Lecha Kaczyńskich porozumieli się ponad podziałami radni PiS i KO.

"Warszawie też by nic od tego nie ubyło, nie rozumiem wieloletniego uporu, godnego lepszej sprawy, żeby w Warszawie też była ulica im. pary prezydenckiej" - napisała Żukowska na Twitterze.