- Prezes uspokoił relacje między Mateuszem Morawieckim i Zbigniewem Ziobrą. Po drugie musi zadbać o partię, bo niewykluczone, że na wiosnę 2022 roku zrobimy wcześniejsze wybory – ujawnia gazecie jeden z polityków PiS. Jak wynika z ustaleń gazety nie tylko względy polityczne zaważyły na tej decyzji, ale również powody zdrowotne.

Reklama

Termin? Polityk, z którym rozmawiali dziennikarze gazety twierdzi, że Jarosław Kaczyński ma odejść z rządu, z funkcji wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, do końca roku. Szef PiS "ma dość" sytuacji, w której nie jest pewien wyniku kluczowych głosowań. - Może jedynym wyjściem będą wcześniejsze wybory i ułożenie na nowo Sejmu - zdradza gazecie polityk. Stąd też - twierdzi rozmówca - decyzja o tym, by "szykować partię na wybory".

Kaczyński poza rządem, to poważny sygnał

Eksperci oceniają, że "Kaczyński poza rządem to poważny sygnał polityczny". Jeśli informacje się potwierdzą i szef PiS odda tekę wicepremiera, najprawdopodobniej będzie to oznaczało "operację wybory".

- Jeśli dojdzie do tego, że prezes Kaczyński ustąpi z funkcji wicepremiera ds. bezpieczeństwa, będzie to uzasadnione obowiązkami partyjnymi. Nikt nie powie, że była to porażka prezesa na stanowisku osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo państwa - komentuje w rozmowie z "Super Expressem" prof. Antoni Dudek, politolog z UKSW.