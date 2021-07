W czasie briefingu rzecznik resortu zdrowia odniósł się do skali zakażeń w Polsce.

Zaznaczył, że 50 proc. zakażeń stanowią osoby do 40. roku życia. - Natomiast osoby od 65. roku życia to jest 27 proc. Widać więc, że gros osób, które dziś się zakażają, to są osoby młode - powiedział Andrusiewicz.

Podkreślił, że "najwięcej zakażeń jest nadal w grupie wiekowej 21-30 lat". - Obserwujemy wzmożenie tego trendu. Większość z tych osób jest niezaszczepionych - wskazał rzecznik MZ.

Zwrócił uwagę, że od stycznia - od kiedy podawana jest w Polsce druga dawka szczepionki - na 1 000 300 osób, które zachorowały na COVID-19, jedynie 8,5 tys. stanowiły osoby w pełni zaszczepione, u których upłynęło 14 dni od drugiej dawki, co stanowi 1 proc.

Szczepienia chronią

Jak dodał - od stycznia 46 tys. 100 osób zmarło, z tego w pełni zaszczepionych było 635 z nich, co stanowi 1,3 proc. - Widzimy więc, w jakim stopniu szczepienia w Polsce chronią obywateli przed zakażeniem - powiedział Andrusiewicz, apelując do Polaków o zaszczepienie się.

Podkreślił, że szczepienia mogą uchronić przed czwartą falą. Widzimy, że liczba zakażeń w Europie rośnie - Wielka Brytania, Holandia, Dania, Francja, Niemcy - jednak osoby zaszczepione nie trafiają do szpitali. Większość zakażeń jest w grupach wiekowych, które jeszcze się nie zaszczepiły.

Przypomniał, że w przypadku wątpliwości można skorzystać z infolinii NFZ i wyjaśnić wszelkie zawiłości.

Wariant Delta w Polsce wykrywana jest w 30-40 proc. próbek

Podczas konferencji prasowej Andrusiewicz zapytany o sytuację w Polsce względem wariantu Delta oraz o to, kiedy można spodziewać się dominacji wariantu Delta w naszym kraju odpowiedział, że w 30-40 proc. badanych próbek stwierdzany jest wariant Delta - biorąc pod uwagę sekwencjowane próbki, czyli te próbki, które wysyłane są do laboratoriów (tj. mniej więcej 1/3 wszystkich zakażeń obecnie występujących w Polsce).

Te procenty, te liczby na pewno będą rosnąć - dodał rzecznik.

Nowe przypadki

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 105 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Dotyczą one osób z województw: mazowieckiego (18), wielkopolskiego (13), kujawsko-pomorskiego (10), podkarpackiego (8), dolnośląskiego (7), podlaskiego (7), pomorskiego (7), śląskiego (6), lubelskiego (5), łódzkiego (4), opolskiego (4), małopolskiego (3), świętokrzyskiego (3) i zachodniopomorskiego (2).

Z powodu COVID-19 zmarło 12 osób.