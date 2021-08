W Ministerstwie Obrony Narodowej odbyła się w sobotę ceremonia, podczas której szef MON Mariusz Błaszczak wręczył żołnierzom m.in. wyróżnienia i medale - Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Za Zasługi dla Obronności Kraju.

Reklama

101 lat temu odrodzona Rzeczypospolita odparła nawałę bolszewicką. To była zwycięska bitwa, to była bitwa, która uratowała wolność Rzeczypospolitej, ale to była bitwa także, która przesądziła o losach świata, dlatego że wiktoria warszawska dała wolność Europie. Ochroniła Europę przed Rosją bolszewicką i przed rosyjskim, bolszewickim totalitaryzmem - powiedział Błaszczak. Przypomniał, że polscy żołnierze do walk z bolszewikami zgłaszali się jako ochotnicy.

Mianowania i tytuły honorowe

Szef MON ogłosił też pośmiertne mianowanie na pierwszy stopień oficerski podporucznika - jak podał resort - śp. Tadeusza Przewoźnika ps. Kuba oraz śp. Tadeusza Radwańskiego ps. Kostek. Oficerom pośmiertnie zostały także nadane Krzyże z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości.

Dziś miałem zaszczyt i honor wręczyć patenty oficerskie najbliższym dwóch żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych - mówił Błaszczak. Losy tych dwóch żołnierzy są bardzo bliskie, są bardzo zbieżne. (...) Obaj jako młodzi ludzie przystąpili do Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, żeby walczyć o wolność Polski dla siebie, ale i dla przyszłych pokoleń - powiedział minister, podkreślając też, że do końca życia byli wierni złożonej Polsce przysiędze.

Ponadto, szef MON nadał tytuły honorowe "Przodujący Oddział Wojska Polskiego" czterem jednostkom wojskowym; są to: 2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej, 15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich oraz Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej.