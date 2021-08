Jak podaje "Times of Israel", minister Yair Lapid wyznał, że nowy ambasador Izraela w Polsce na razie nie wyruszy na swoją placówke. Jednocześnie też izraelskie MSZ ma zasugerować polskiemu ambasadorowi, Markowi Magierowskiemu, by nie wracał z wakacji na swoją placówkę dyplomatyczną. To reakcja na podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji kpa.

"Polska, nie pierwszy raz w historii, przyjęła antysemickie i niemoralne prawo" - cytuje "Times of Israel" oświadczenie Yaira Lapida. "Dziś Polska skręciła w stronę antydemokratycznego kraju, który nie respektuje największej tragedii w ludzkiej historii. Nigdy nie będziemy cisi w tej sprawie" - dodał szef izraelskiego MSZ. Zapowiedział też, że Izrael poprosił USA o reakcję w tej sprawie.

Izrael wypowie wspólną, historyczną deklarację?

Władze w Jerozolimie rozważają również wypowiedzenie deklaracji historycznej popisanej przez premiera Mateusza Morawieckiego i ówczesnego premiera Binjamina Netanjahu w czerwcu 2018. Kończyła on spór o nowelizację ustawy o IPN. Wówczas Polska całkowicie wycofała się z regulacji, które były kwestionowane przez Izrael i USA - pisze Zbigniew Parafianowicz z DGP. To kwestia czasu - dodaje jeden z rozmówców Dziennika Gazety Prawnej.

Czym jest nowelizacja kpa?

Nowelizacja kpa wynika z konieczności dostosowania prawa do wyroku TK sprzed sześciu lat. W maju 2015 r. Trybunał orzekł, że przepis kodeksu w obecnym brzmieniu - pozwalający orzec o nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa nawet kilkadziesiąt lat po tej decyzji - jest niekonstytucyjny.

W nowelizacji zapisano, że nie stwierdzałoby się nieważności takiej decyzji z przyczyny na przykład wydania jej z rażącym naruszeniem prawa, jeśli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne. W takiej sytuacji można byłoby jednak orzec, iż decyzję wydano z naruszeniem prawa. Natomiast, jeśli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło 30 lat, to w ogóle nie byłoby wszczynane postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Ponadto zgodnie z nowelą do spraw administracyjnych niezakończonych przed dniem wejścia w życie zmiany stosowałoby się przepisy w nowym brzmieniu. Z kolei postępowania wszczęte po upływie 30 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji i niezakończone przed dniem wejścia w ustawy zostałyby umorzone z mocy prawa