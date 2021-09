Nie mam numeru do Panasiewicza ani do Borysewicza - powiedział Kukiz w RMF FM.

Janusz Panasewicz zamieścił na Facebooku wpis, w którym skrytykował działania podjęte przez Pawła Kukiza i członków jego partii Kukiz'15 podczas reasumpcji głosowania nad lex TVN.

Zawsze byłem wstrzemięźliwy co do tego osobnika (wiadomo - muzyk, fajny kolega etc.), ale to, co stało się dziś na oczach ludzi, jest jednoznaczne. Wstydzę się każdego dnia kiedy przyszło mi podać ci rękę, ty gnoju - napisał.

Kukiz o lex TVN

Zorientowałem się, że źle zagłosowałem - mówił Paweł Kukiz w RMF FM pytany o to dlaczego w połowie sierpnia zagłosował razem z PiS ws. ustawy lex TVN.

To jest cała filozofia - dodał.

Wielokrotnie mówiłem, że nie interesują mnie żadne stanowiska, żadne synekury, nie biorę subwencji - powiedział Paweł Kukiz.

Umawiałem się z Kaczyńskim, że jeśli podbierze mi jakiegoś posła to nie będzie mógł liczyć na mój głos - stwierdził.