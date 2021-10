"Złota polska jesień to piękny czas. Warto wtedy wyjechać poza rogatki swojego miasta czy wioski. I nam wreszcie udało się wspólnie wyrwać – tym razem w okolice Krakowa, ale i na Wawel czy na przecudny krakowski Rynek" - napisał premier Mateusz Morawiecki na Facebooku.

"Po tygodniu pełnym wyzwań spędziłem niedzielę z żoną i naszymi dziećmi" - podkreślił premier. Dodał, że od dawna namawiały go do tego, żeby pojechać do Kopalni Soli w Wieliczce. "Udało się. Tu każdy czuje się jak odkrywca, bo to jedno z najbardziej niesamowitych miejsc na świecie" - zaznaczył premier.

Morawiecki: Stare Miasto, Sukiennice, Bazylika Mariacka...

"A także Stare Miasto w Krakowie, Sukiennice, Bazylika Mariacka – które wraz z kopalnią jako jedne z pierwszych na świecie wpisane zostały na listę UNESCO. Tu z każdej ściany i obrazu patrzy na nas niesamowita polska historia. Szkoda, że trzeba już wracać do domu, ale zachęcam wszystkich do zwiedzania Polski razem z najbliższymi" - dodał szef rządu.

"Obiecuję, że będę częściej robił takie małe eskapady – Polska kryje w sobie wiele arcypięknych zakątków, wspaniałych miejsc kultury, architektury. No i ta przyroda jak z bajki! Nie obiecuję regularności jak z podcastami, ale będę się starał!" - zapewnił premier.

Do postu premier załączył także kilka zdjęć ze wspólnego weekendu z rodziną.