Tak skomentował nieobecność najważniejszych polityków PiS na państwowym Marszu Niepodległości. Zdaniem wiceministra, prezydent stolicy "chciał zgotować w Warszawie otwarty konflikt, coś, co nazwalibyśmy kryterium ulicznym".

Na uwagę, że rządzący odpowiedzieli na trik Rafała Trzaskowskiego swoim trikiem, Gość Radia ZET przyznał: Ale duża polityka polega także na tym, by zachowywać się odpowiedzialnie. Dodał, że odpowiedzialna władza, jeśli "ma perspektywę doprowadzenia do zamieszek na ulicach Warszawy", to działa.

Decyzja upaństwowieniu marszu zapadła w kierownictwie PiS

Poboży przyznał, że decyzja o upaństwowieniu marszu była podejmowana w gronie kierownictwa partii i kierownictwa MSWiA.

Prezydent stolicy otwarcie zmierza do prowokacji, polegającej na tym, że legalną chce uczynić demonstrację kilkunastu osób, przeciw którym będą protestowali od lat uczestniczący w Marszu Niepodległości Polacy, więc odpowiedzialna władza musi reagować - skomentował Błażej Poboży. Jego zdaniem "ten człowiek [prezydent Warszawy – red.] próbował doprowadzić do ogromnych zniszczeń w mieście".

Marsz państwowy co roku?

Pytany o to, czy Marsz Niepodległości już co roku będzie państwowy, wiceminister spraw wewnętrznych odpowiedział: Wszystko zależy od tego, czy będziemy mieli do czynienia z innymi czynnikami politycznymi w rodzaju Trzaskowskiego, którzy będą w ten sam sposób próbowali doprowadzić do prowokacji.

Gość Radia ZET zaznaczył, że nie brał udziału w marszu, ponieważ miał "inne obowiązki". Specyfika naszego resortu wymaga, aby na ten marsz spoglądać trochę z innej perspektywy, niż z perspektywy uczestnika. W przeszłości oczywiście mi się zdarzyło - dodał Błażej Poboży.