Müller zwracał uwagę w sobotę na konferencji prasowej na trudną sytuację geopolityczną spowodowaną ostatnimi działaniami ze strony wschodniej. Mówił m.in o organizowaniu działań migracyjnych, które doprowadziły do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Musimy wyciągać wnioski z tego, co działo się, jeżeli chodzi o działania Rosji w Gruzji, o działania Rosji na Krymie oraz działania Rosji na wschodniej Ukrainie. Te wszystkie wnioski oraz informacje, które spływają do naszego kraju oraz naszych krajów sojuszniczych powodują, że ocena sytuacji geopolitycznej jest trudna - powiedział rzecznik rządu.

Dodał, że do tego dochodzą też kwestie związane chociażby z nowym narzędziem szantażu energetycznego, które pojawia się w rękach Rosji, czyli potencjalne uruchomienie gazociągu Nord Stream 2. Zdaniem Müllera, w związku z tą sytuacją potrzebujemy wszelkich działań solidarnościowych oraz działań, które będą podejmowane wspólnie przez Unię Europejską oraz kraje europejskie. Dlatego pan premier Mateusz Morawiecki zdecydował, aby w najbliższym czasie odbyć serię wizyt w krajach unijnych, w krajach europejskich - poinformował rzecznik rządu.

Gdzie najpierw pojedzie premier?

Podkreślił, że w niedzielę premier odbędzie pierwsze trzy wizyty na Litwie, Łotwie i w Estonii. Jutro trzy spotkania z premierami tych krajów, aby omówić bieżącą sytuację, aby też przedstawić te zagrożenia, których jesteśmy świadomi, które do nas docierają- powiedział Müller. Później - jak dodał - przez kolejne dni odbędą się wizyty w pozostałych kilku krajach UE oraz Europy.