Powinni przeprosić i należy wobec nich wyciągnąć konsekwencje, jak proponuje w rozmowie z Super Expressem Marek Sawicki? - Jeśli ktoś w kuluarach wypił piwo, to w partii ludowej nie budzi to zdziwienia ani zgorszenia – komentuje prezes ludowców.

Reklama

Ciężka praca została doceniona i z tego się cieszę. To były bardzo trudne lata przeprowadzenia PSL przez ogromny kryzys związany z próbą naszej politycznej eliminacji przez PiS – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, który kolejny raz został wybrany na prezesa. Gość Radia ZET dodaje, że na jego formację wylała się fala hejtu, pojawiały się manipulacje w TVP, więc ostatnie lata dla ludowców były „bardzo trudnym czasem próby”.

Waldemar Pawlak szefem Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego? - Jest uosobieniem tych momentów PSL-u, w których rządziliśmy, bardzo jest związany z wsią, rolnictwem, przedsiębiorczością – komentuje gość Beaty Lubeckiej. Jego zdaniem to „bardzo wyraźny sygnał osobowy”. Kosiniak-Kamysz jest przekonany, że Pawlak nie będzie chciał odwoływać go z funkcji prezesa. - To będzie zgrany duet, który poprowadzi PSL do sukcesu wyborczego – puentuje Gość Radia ZET.