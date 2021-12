W sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski sprzed dwóch tygodni partia Jarosława Kaczyńskiego z trudem przekroczyła granicę 30 proc. poparcia. Tym razem PiS może mieć powody do zadowolenia, bo najnowsze badanie opinii publicznej na zlecenie WP pokazuje, że formacji przybyło zwolenników.

PiS na czele, PO się umacnia

Gdyby wybory odbyły się w miniony weekend, to na PiS zagłosowałoby 32,1 proc. wyborców. To wzrost o 1,5 pkt. proc. w stosunku do analogicznego badania przeprowadzonego dwa tygodnie temu. Drugie miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska, na którą głos oddałoby 23,7 proc. ankietowanych, co również oznacza wzrost poparcia - w tym przypadku o 2 pkt. proc.

Wyborcze podium uzupełniłaby Polska 2050, na którą oddanie głosu zadeklarowało 10,6 proc. respondentów. Oznacza to, że formacja Szymona Hołowni zanotowała największy spadek ze wszystkich ugrupowań. Przed dwoma tygodniami ruch byłego dziennikarza wskazało 13,3 proc. uczestników badania.

Kto jeszcze w Sejmie?

W sejmowych ławach zobaczylibyśmy jeszcze reprezentantów Lewicy, na którą zagłosowałoby 7,8 proc. ankietowanych, Konfederacji - 6,7 proc. poparcia i PSL, które wskazało 5,7 proc. respondentów. Swoich faworytów w parlamentarnym wyścigu nie potrafiło wskazać 13,4 proc. badanych.

Sondaż United Surveys dla WP został przeprowadzony 3 grudnia 2021 roku na reprezentatywnej grupie 1000 ankietowanych. W celu zebrania danych wykorzystano metodę wspartego komputerowo wywiadu telefonicznego.