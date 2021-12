"Wczorajsza akcja policji w punkcie interwencji kryzysowej na Podlasiu to działanie z pozycji siły, absolutnie nieadekwatne do sytuacji" - uważa warszawski Klub Inteligencji Katolickiej. Klub chce, by policja wyjaśniła swoją interwencję i podkreśla, że o sprawie poinformowano m.in. Prymasa Polski.

Od państwa polskiego oczekujemy wsparcia i ochrony organizacji pozarządowych, w szczególności tych, które świadczą pomoc humanitarną. Dokonanie przeszukania w tym trybie, przesłuchiwanie naszych wolontariuszy w środku nocy, odebranie narzędzi ich pracy uważamy za zaprzeczenie obowiązkom państwa - czytamy w oświadczeniu zarządu stowarzyszenia. O przeszukaniu punktu pomocy humanitarnej w gminie Gródek (Podlaskie) poinformowali w nocy ze środy na czwartek aktywiści Grupy Granica. Uzbrojeni policjanci wkroczyli na teren prywatny, a wolontariusze są przesłuchiwani. Działania te są kolejną próbą zastraszania osób niosących pomoc humanitarną! - napisano na Twitterze. Rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa informował, że czynności przeprowadzono w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, jakim jest pomocnictwo przy nielegalnym przekroczeniu granicy. Nie chciał podać, czy były wykonane w ramach konkretnego śledztwa. Zapewniał jednak, że były przeprowadzone "zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego". Posłanki założyły biura przy granicy. "Państwo uniemożliwia nam wykonywanie mandatu" Zobacz również Oświadczenie KIK Do sprawy w czwartkowym oświadczeniu odniósł się warszawski Klub Inteligencji Katolickiej. Zarząd KIK podkreślił, że zadaniem Punktu Interwencji Kryzysowej utworzonego w pobliżu granicy polsko-białoruskiej jest "udzielanie w sposób legalny i przy zachowaniu należytej staranności pomocy humanitarnej migrantom i uchodźcom przekraczającym granicę polsko-białoruską". Jak zaznaczono, wszyscy działający tam wolontariusze przeszli rozbudowane szkolenia, a przez dwa miesiące funkcjonowania punktu mieli wielokrotnie styczność z funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji, którzy nie zgłaszali w tej kwestii żadnych zastrzeżeń. W środę 15 grudnia 2021 r. w prowadzonym przez KIK Punkcie dyżurowało czterech wolontariuszy. Trzech z nich zostało zatrzymanych w godzinach popołudniowych przez Policję, kilka godzin przetrzymywano ich w policyjnym radiowozie. Następnie wieczorem około godziny 21:00 kilkunastu uzbrojonych w broń automatyczną funkcjonariuszy Policji dokonało przeszukania w Punkcie Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez KIK - relacjonuje Klub. W oświadczeniu wskazano, że funkcjonariusze zebrali wszystkich dyżurujących wolontariuszy w punkcie i przesłuchiwali ich do piątej rano. Funkcjonariusze skonfiskowali wszystkie komputery i telefony wykorzystywane do pracy PIK oraz prywatne telefony wolontariuszy, inny sprzęt elektroniczny i całą dokumentację. Przeszukanie PIK trwało całą noc do wczesnych godzin porannych - czytamy. KIK zaznacza, że punkt funkcjonował zgodnie z prawem. Wczorajszą akcję policji uważamy za działanie z pozycji siły absolutnie nieadekwatne do sytuacji. Od państwa polskiego oczekujemy wsparcia i ochrony organizacji pozarządowych, w szczególności tych, które świadczą pomoc humanitarną. Dokonanie przeszukania w tym trybie, przesłuchiwanie naszych wolontariuszy w środku nocy, odebranie narzędzi ich pracy uważamy za zaprzeczenie obowiązkom państwa i jego funkcjonariuszy oraz za eskalowanie napięcia - czytamy. Stanowczo domagamy się od przedstawicieli policji wyjaśnienia tej sprawy i jak najszybszego zwrotu sprzętu naszym wolontariuszom, żeby mogli wrócić do świadczenia działań pomocowych - podkreślono. Jak wskazano, o sytuacji poinformowani zostali Rzecznik Praw Obywatelskich i przedstawiciele Kościoła, w tym Prymas Polski abp Wojciech Polak. Jego rzecznik ks. Remigiusz Malewicz powiedział PAP, że prymas został poinformowany o sytuacji i "bacznie jej się przygląda". Jak dodał, od jej rozwoju zależy, czy prymas podejmie w tej sprawie konkretne działania. Dorota Kalinowska