Według sondażu United Surveys na PiS zagłosowałoby 33,1 proc. osób, czyli - jak zwraca uwagę portal - to nieco wyższy wynik niż w poprzednim badaniu sprzed dwóch tygodni. Wówczas oddanie głosu na tę partię deklarowało 32,3 proc. respondentów. "Oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory, jednak partia miałaby problem, by zdobyć większość w Sejmie" - pisze wp.pl.

Znów większy rozstrzał

Na Koalicję Obywatelską, która znalazła się na drugim miejscu w sondażu, zagłosowałoby 25,1 proc. ankietowanych. W poprzednim sondażu United Surveys dla WP poparcie dla KO deklarowało 27,2 proc. respondentów. Wirtualna Polska zaznacza, że tym samym ponownie zwiększyła się różnica w poparciu pomiędzy PiS a KO - w poprzednim badaniu wynosiła ona 5,1 pkt proc., teraz to równe 8 pkt proc.

Sondaż wskazuje, że w Sejmie znalazłaby się także Polska 2050. Na ugrupowanie Szymona Hołowni zagłosowałoby 11,7 proc. ankietowanych. W ciągu ostatnich dwóch tygodni partia ta wzrost o 0,5 pkt proc.

Konfederacja w sondażu uzyskała 8,5 proc. poparcia i wyprzedziła tym samym Lewicę, którą wskazało 5,8 proc. respondentów. Przed dwoma tygodniami na Konfederację chciało głosować 6,8 proc., zaś na Lewicę - 7 proc. respondentów.

Ponadto w Sejmie znalazłoby się też PSL-Koalicja Polska z poparciem 5,2 proc. badanych. W ciągu ostatnich dni partia odnotowała stratę - wówczas na PSL chciało głosować 6,5 proc. ankietowanych.

Poza Sejmem znalazłaby się AgroUnia (0,6 proc. poparcia) oraz Porozumienie Jarosława Gowina (0 proc. poparcia). Natomiast 10 proc. ankietowanych nie wie, na kogo chciałoby oddać swój głos.

Jak rozkładają się mandaty?

Profesor Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął się szacunkowego przeliczenia wyników badania na mandaty - zgodnie z obowiązującą ordynacją wyborczą. Wynika z tego, że najwięcej mandatów przypadłoby PiS – 195 (o 10 więcej niż w poprzednim badaniu). Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 143 miejsca, zaś Polska 2050 na 56. Kolejna w zestawieniu Konfederacja zajęłaby w Sejmie 35 miejsc. Lewica miałaby 17 posłów, a PSL – 13. Jeden mandat został w tych wyliczeniach zachowany dla przedstawiciela mniejszości niemieckiej.

Portal pisze, że rezultat najnowszego sondażu United Surveys dla WP nie jest najlepszą wiadomością dla opozycji; zgodnie z wyliczeniami prof. Flisa KO, Polska 2050, PSL i Lewica uzyskałyby 229 mandatów, czyli o 2 mniej niż 231 potrzebnych do zdobycia większości sejmowej - w poprzednim sondażu opozycja mogła liczyć na 251 miejsc w Sejmie.

Ze swoich notowań - pisze wp.pl - nie może w pełni usatysfakcjonowana być również Zjednoczona Prawica; obecna koalicja rządząca w następnej kadencji mogłaby liczyć na 195 mandatów, co oczywiście nie pozwoliłoby jej na samodzielne rządzenie; konieczne wydaje się znalezienie sojusznika; ewentualna koalicja PiS i Konfederacji dałaby łącznie 230 miejsc w Sejmie, co oznacza, że do uzyskania większości brakowałoby jej zaledwie jednego mandatu - według sondażu sprzed dwóch tygodni sojusz PiS-Konfederacja uzyskałby 208 miejsc w Sejmie.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski zostało wykonane w dniu 6 lutego metodą CATI (metoda telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo).