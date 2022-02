Mają krew ludzi na rękach dowódcy rosyjscy, którzy zdecydowali, by ogień skierować na cywili - podkreślił.

Według generała, Rosja nie odniosła sukcesów w pierwszych dniach inwazji. To jest moim zdaniem bezsilność tych dowódców. Oni nie radzą sobie z wojskiem ukraińskim, nie radzą sobie z walkami, które prowadzą - mówił w RMF FM.

Wojna trwa dłużej niż oczekiwano

Gen. Skrzypczak powiedział, że rosyjscy żołnierze myśleli, że wygrają wojnę w ciągu 5-6 dni.

Moim zdaniem jeżeli do jutra, do pojutrza nie rozstrzygnie się na korzyść Władimira Putina całkowicie opanowanie wschodniej części Ukrainy, to on tę wojnę zacznie przegrywać. Będzie szukał rozwiązań i to wcale nie militarnych - mówił w RMF FM.

