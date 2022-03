Jesteśmy świadkami największego kryzysu humanitarnego w Europie od dekad. Każdego dnia widzimy jak kobiety, dzieci są wykorzystywane jako żywe tarcze przez agresora, jakim jest Rosja o imperialnych zapędach. Widzimy jak podstawowe reguły Konwencji Genewskiej są deptane i w odniesieniu do wojskowych, i do cywilów. Przed nami wielkie wyzwanie - jak zapewnić bezpieczeństwo Polakom, Polkom, ale także przyjętym uchodźcom, a to stawia pytanie jak powinien wyglądać sprawny system zarządzania kryzysowego w takiej sytuacji. O tym będziemy rozmawiali na kongresie "Bezpieczna Polska" - zapowiada posłanka PO Kamila Gasiuk-Pihowicz w opublikowanym na Twitterze PO krótkim nagraniu.

Siedem kongresów programowych PO

Organizację siedmiu kongresów programowych zapowiedział w grudniu zeszłego roku szef PO Donald Tusk Spotkania te - jak informował wówczas były premier - mają dopracować i uaktualnić ofertę programową największej partii opozycyjnej, a także stanowić część przygotowań Platformy do wyborów parlamentarnych.

Tusk nakreślił w grudniu "Plan działania", obejmujący także stworzenie "systemu obywatelskiej kontroli prawidłowości i uczciwości wyborów" oraz nawiązanie szerokiej współpracy z innymi siłami prodemokratycznymi.

Pierwszy z cyklu kongresów programowych odbył się pod koniec stycznia pod hasłem "Odporna Polska". Mowa była wówczas o walce z pandemią COVID-19 i reformie służby zdrowia, cyberbezpieczeństwie oraz potrzebie zmian prawa podatkowego.