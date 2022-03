Według byłego prezydenta przez ostatnie 6 lat z centrum Unii Polska przeszła na peryferia. To był błąd. Najwyższa pora, by się z tego wycofać i wrócić do głównego nurtu unijnego – twierdzi Kwaśniewski. Uważa, że jest potrzeba zmiany polityki i „odsunięcia antyeuropejczyków, jak minister Ziobro”. Były prezydent twierdzi, że minister sprawiedliwości powinien być wyrzucony z rządu, ponieważ podważa miejsce Polski w UE i jest przeciwko interesowi państwowemu. 2 lata temu droczenie się z Unią Europejską było niedobre, ale do przyjęcia. Dziś mamy sytuację zagrożenia bezpieczeństwa i jedność UE jest jedną z najważniejszych odpowiedzi – komentował Kwaśniewski. Stwierdził, że ten, kto osłabia jedność Unii, osłabia Unię to „szkodnik”. Według niego PiS ma kłopot i do wyborów będzie musiało się tłumaczyć z paru rzeczy: „ze słów, że UE to wyimaginowana wspólnota, ze spotkań z Le Pen i Salvinim, z działań z Orbanem itd.” Dziś jest cisza, bo jest nadzieja ze strony PiS, że nikt sobie o tym nie przypomni – ocenia.

Kwaśniewski o samochodach i pociągach jadących do Rosji

Moje pytanie do władz polskich: kiedy w uzgodnieniu z Unią Europejską i naszym litewskim sąsiadem zatrzymamy ten potok samochodów czy pociągów, które ciągle mają dostęp do Federacji Rosyjskiej? To jest rzecz poważna – mówi Aleksander Kwaśniewski. Oczekuję, że polski rząd wykorzysta wszystkie mechanizmy wewnątrz UE, by załatwić tę sprawę – zaznacza. Według niego "jeśli mówimy o sankcjach wobec Rosji, to nie jest dobry fakt, że przez Polskę i Litwę przejeżdżają transporty, które docierają do Rosji". To, że jadą pociągi – też to nie jest dobre. Finowie przedwczoraj zakończyli transport kolejowy z Rosją, co jest dla nich ogromnym wydarzeniem – komentuje gość Beaty Lubeckiej.

Kwaśniewski o Fundacji swojej żony: "zajmuje się relokacją uchodźców"

Jestem w stałym kontakcie z moimi ukraińskimi przyjaciółmi. Jestem bardzo aktywny w mediach ukraińskich – w różnych programach w telewizji. Jestem aktywny w Europie, by podtrzymywać ducha proukraińskiego – zaznacza Aleksander Kwaśniewski. Dodaje, że jego żona, Jolanta Kwaśniewska jest bardzo aktywna w tym temacie. Fundacja mojej żony zajmuje się relokacją uchodźców, pomaga w tym, by mogli znaleźć miejsca również w innych krajach – mówi były prezydent. Jak tłumaczy była głowa państwa służy do tego powołana cała organizacja, która pomaga w znalezieniu miejsc, biletów, autobusów dla uchodźców.

Żyjemy w czasie, kiedy covid zmarnował nam 2 lata, teraz mamy wojnę na Ukrainie, która może być rujnująca na kolejne długie miesiące. Jedyna optymistyczna rzecz, którą mogę powiedzieć to to, byśmy byli zdrowi, wytrwali, okazali mądrość, cierpliwość i życzliwość wobec ukraińskich przyjaciół – komentuje Aleksander Kwaśniewski.