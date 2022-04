Zjednoczona Prawica może liczyć na poparcie 34,2 proc. wyborców - wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Radia ZET. W ciągu miesiąca to spadek o 3,2 punktu procentowego. Zwolenników zyskuje za to Koalicja Obywatelska, na którą oddanie głosu deklaruje 26,2 proc. badanych przez IBRiS (wzrost o 3,4 punktu procentowego). Na pytanie "Na które z ugrupowań zagłosujesz w wyborach do Sejmu, gdyby lista komitetów wyglądała następująco?", trzecią najczęściej wskazywaną odpowiedzią jest Polska 2050 Szymona Hołowni (8,3 proc., co oznacza spadek o 2,6 pp.). Na czwartym miejscu uplasowała się Konfederacja z wynikiem 7,8 proc. (wzrost o 3,7 pp.).

Kto jeszcze znalazłby się w Sejmie?

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Lewica, która może liczyć na poparcie 6,3 proc. ankietowanych (spadek o 0,9 pp.) i PSL-Koalicja Polska z 5,3 proc. poparcia (wzrost o 0,4 pp.). 11,9 proc. badanych przez IBRiS dla Radia ZET nie wie, na kogo oddałoby swój głos. To spadek o 0,8 pp.

Sondaż IBRiS na zlecenie Radia ZET przeprowadzono w dniach 30-31 marca 2022 roku metodą CATI. Wyniki porównano z badaniem z dnia 1 marca 2022 roku.