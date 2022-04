Politycy Nowoczesnej podkreślają, że wbrew pojawiającym się od czasu do czasu pogłoskom, partia nie zamierza łączyć się z Platformą Obywatelską.

Nowoczesna organizuje w sobotę w jednym z warszawskich hoteli konwencję, podczas której wybierze m.in. przewodniczącego oraz skład Rady Krajowej. Kandydatów na szefa partii jest dwóch - dotychczasowy lider Adam Szłapka i poseł Krzysztof Mieszkowski. - Będziemy rozmawiać też o sprawach programowych, o uchwałach. Odniesiemy się też do tego, co się dzieje na Ukrainie - zapowiedziała w rozmowie z PAP posłanka Katarzyna Lubnauer.

Ona sama będzie w sobotę głosować na Szłapkę. - Dobrze mi się z nim współpracuje; uważam, że powinien kontynuować swą misję - powiedziała Lubnauer, która na jesieni 2019 r. zrezygnowała z kierowania Nowoczesną i w wyborach szefa partii poparła właśnie obecnego przewodniczącego.

Adam Szłapka przyznał w rozmowie z PAP, że minione ponad dwa lata, od kiedy przewodzi Nowoczesnej, nie należały do łatwych. - To był trudny czas ze względu na pandemię, która uniemożliwiła normalne funkcjonowanie, nie tylko partii, ale w ogóle w życiu społecznym. Mimo to jednak wydaje mi się, że udało nam się sporo rzeczy zrobić i uporządkować, jeśli chodzi np. o statut czy sytuację w regionach - powiedział poseł.

O swych pomysłach na zmiany w Nowoczesnej nie chce na razie mówić Krzysztof Mieszkowski. - Zapraszam na jutrzejszą konwencję, dziś nie chcę uprzedzać niczego - powiedział Mieszkowski PAP. Dodał, że Nowoczesna jest partią demokratyczną, która potrzebuje debaty wewnętrznej, też takiej, jaka będzie towarzyszyć sobotnim wyborom.

Współpraca z PO

Odkąd Nowoczesna jeszcze w poprzedniej kadencji parlamentarnej rozpoczęła ścisłą współpracę z Platformą Obywatelską w mediach co kilka miesięcy powracają spekulacje na temat możliwego połączenia obu ugrupowań. - Nie ma takich planów - zapewnia Adam Szłapka. - Jeżeli jakieś plotki powtarzają się o tym, że zaraz się coś stanie od dwóch, trzech czy czterech już nawet lat, to w tym momencie myślę, że warto przestać je już powtarzać - dodała Katarzyna Lubnauer.

Podczas sobotniej konwencji spodziewane są także wystąpienia liderów pozostałych ugrupowań Koalicji Obywatelskiej - Donalda Tuska (PO), Barbary Nowackiej (Inicjatywa Polska) oraz Urszuli Zielińskiej (Zieloni).

Nowoczesna istnieje na scenie politycznej od siedmiu lat. Jej założycielem i pierwszym przewodniczącym był ekonomista Ryszard Petru, który pod koniec stycznia po ponad trzyletnim rozstaniu z partią wrócił do Nowoczesnej.

Początkowo Nowoczesna istniała jako stowarzyszenie - jej kongres założycielski odbył się 31 maja 2015 r. w Warszawie. Niespełna trzy miesiące później, 25 sierpnia, zarejestrowana została partia o nazwie Nowoczesna Ryszarda Petru, która w październikowych wyborach parlamentarnych zdobyła 7,6 proc. głosów, co dało jej 28 mandatów w Sejmie.

Wyjazd Petru

Po początkowych sukcesach (na początku 2016 r. niektóre sondaże dawały jej nawet ok. 30 proc. poparcia) Nowoczesna zaczęła stopniowo słabnąć. Największym kryzysem okazał się dla ugrupowania zagraniczny wyjazd Ryszarda Petru z ówczesną wiceprzewodniczącą partii Joanną Schimdt pod koniec grudniu 2016 r. w czasie gdy w Sejmie trwał protest opozycji, podczas którego posłowie PO i Nowoczesnej nocowali na sali obrad. Media obiegło tymczasem wspólne zdjęcie obojga polityków zrobione przez jednego ze współpasażerów na pokładzie samolotu lecącego do Portugalii.

W listopadzie 2017 roku Petru stracił funkcję szefa Nowoczesnej na rzecz Katarzyny Lubnauer, która po dwóch latach zrezygnowała z kierowania ugrupowaniem, a wybory wygrał wówczas Adam Szłapka (w głosowaniu pokonał Krzysztofa Mieszkowskiego).

Nowoczesna ma obecnie sześcioro posłów w Sejmie: Adama Szłapkę, Katarzynę Lubnauer, Krzysztofa Mieszkowskiego, Monikę Rosę, Barbarę Dolniak i Witolda Zembaczyńskiego. Współtworzą oni, wraz z reprezentantami PO, Inicjatywy Polska i Zielonych klub Koalicji Obywatelskiej.