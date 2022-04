Wszyscy szanujemy i rozumiemy traumę ukraińskich uchodźców, dlatego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) odpowiednio wcześnie informuje naszych ukraińskich przyjaciół o powodach włączenia syren w godzinę największej tragedii jak dotknęła nasz naród po II wojnie światowej - wyjaśnił europoseł PiS.

Brudziński odniósł się w ten sposób do informacji MSWiA o tym, że "do osób posiadających ukraińskie karty SIM i logujących się do polskich sieci komórkowych przesłany zostanie Alert RCB z informacją w języku ukraińskim o uruchomieniu w niedzielę syren w hołdzie Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej".

Niestety wiele osób, w tym politycy, dziennikarze, którzy najchętniej zapomnieliby o tej tragedii, już atakuje, że upamiętnianie tej tragedii w godzinę katastrofy to działania niepotrzebne - napisał. - Judasz też miał za złe Jezusowi, że pozwolił wylać niewiastom olej na swoją głowę i stopy - przypomniał europoseł PiS.

Syreny włączane są też zawsze w rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego i Powstanie w Getcie - przypomniał. - To "faryzejskie" oburzenie niektórych użytkowników Twittera nie ma nic wspólnego z troska o ukraińskich uchodźców, tylko jest próbą dezawuowania uroczystości upamiętniających Ofiary Katastrofy - ocenił Joachim Brudziński.

10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku, w katastrofie samolotu Tu-154M, zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka, oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości upamiętniające 70. rocznicę zbrodni katyńskiej.

Planowane uruchomienie syren w niedzielę ma odbyć się w ramach testu systemu wczesnego ostrzegania, towarzyszącego upamiętnieniu 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Jak poinformował MSWiA syreny zawyją w niedzielę 10 kwietnia o godz. 8.41. Uruchomiony zostanie jednominutowy, ciągły dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności.

O niewłączaniu syren alarmowych w niedzielę poinformowali w sobotę do godz. 13 m.in. prezydenci Warszawy, Płocka, Olsztyna, Katowic, Tychów, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Bytomia, Rybnika, Rudy Śląskiej, Poznania, Lublina, Opola, Gorzowa Wielkopolskiego i Łodzi.