Polityk PiS tak komentuje słowa papieża Franciszka, według którego jednym z możliwych powodów rosyjskiej agresji i działań Władimira Putina mogło być "szczekanie pod drzwiami Rosji przez NATO". W sprawach doktrynalnych Papież jest nieomylny, ale w sprawach geopolitycznych czy bieżącej polityki – tutaj się strasznie myli – komentuje polityk.

Według gościa Radia ZET taka wypowiedź Ojca Świętego doprowadziła do wściekłości wielu katolików, zwłaszcza grekokatolików. W większości to Ukraińcy, którzy nie słyszą ze strony Ojca Świętego słów potępienia, stwierdzenia faktu, że Federacja Rosyjska wznowiła agresję – mówi Rzymkowski. Putin i cały establishment państwa rosyjskiego kwestionuje bytność, jestestwo państwa Ukraińskiego i narodu i warto byłoby, by Papież Franciszek odniósł się do tego, tzn. do zasady samostanowienia narodów. Naród ukraiński zasłużył na to państwo i pokazuje to od 24 lutego – uważa polityk PiS.

Czy Rosja napadnie Mołdawię?

Pytany o możliwość zaatakowania Mołdawii przez Rosję, Tomasz Rzymkowski odpowiada, że wątpi w te domysły. Tego typu informacje pojawiają się od kilku dni, ale patrząc na chłodno – Rosjanie mają bardzo duży problem, by się tam dostać – uważa polityk.